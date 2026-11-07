Marco Bezzecchi soddisfatto dopo la pole: “Potevo essere ancora più veloce, ma va bene così”

Un super Marco Bezzecchi ha ottenuto la pole position in occasione delle qualifiche valide per il GP del Qatar, ventesimo atto del Motomondiale 2026 di MotoGP in scena questo fine settimana presso il tracciato di Lusail. Prova poderosa per il pilota Aprilia, il quale ha segnato il nuovo record della pista. Il centauro romagnolo ha fermato il cronometro a 1:50.028, vantando 266 millesimi di vantaggio rispetto alla Ducati di Marc Marquez e 299 sulla Pertamina Enduro VR46 di Fabio Di Giannantonio, terzo a chiudere la prima fila.

Una volta arrivato al parco chiuso, “Bezz” ha commentato quanto fatto: “Scendere sotto l’uno e cinquanta? Non sono frustrato, potevo abbassare ancora, potevo essere ancora più veloce ma ho sbagliato qualcosa all’ultima curva – ha detto Bezzecchi – Non posso lamentarmi, volevo essere in prima fila e ho centrato la pole position. Sono quindi felicissimo, cerchiamo di continuare così. Adesso tocca concentrarci su questa sera e sulla gara lunga di domani”.

Ricordiamo che più tardi si svolgerà la Sprint Race, pianificata dopo le qualifiche della Moto3 e della Moto2. La partenza è fissata per le 17:00 italiane.