Marco Bezzecchi si toglie un peso e conquista la sua prima vittoria stagionale nella Sprint Race del Gran Premio del Portogallo, penultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Partito dalla pole position sul circuito di Portimão, il pilota dell’Aprilia ha dominato la gara, imponendo un ritmo inavvicinabile per gli avversari e chiudendo davanti a Raúl Fernández e Álex Márquez.

A movimentare il finale ci ha pensato la caduta di Marc Márquez, scivolato nel penultimo giro a causa delle prime gocce di pioggia. Un errore che gli è costato il primo match point iridato, rinviando la possibilità di festeggiare il titolo mondiale.

Per Bezzecchi, invece, il successo ha il sapore di una liberazione, soprattutto considerando le difficoltà incontrate finora nelle gare brevi: “Sono davvero contento di questa vittoria. La Sprint è sempre stata una tortura per me. Ringrazio la squadra, che ha continuato a credere in me e ha lavorato per mettermi nelle migliori condizioni possibili sulla moto. Adesso continuiamo a lavorare in vista di domani“.

Ai microfoni di Sky Sport, il riminese ha approfondito le sensazioni dopo il traguardo: “Era ora di riuscire a fare una Sprint così. Non ero mai stato abbastanza veloce e, nelle occasioni in cui avrei potuto vincere, avevo sempre commesso qualche errore. È stata una liberazione, ma ora dobbiamo restare concentrati. Nel finale ho provato a rallentare per via della pioggia, senza però togliere completamente il gas: temevo che la gomma anteriore potesse raffreddarsi. Era importante non perdere la concentrazione. Domani la gestione degli pneumatici sarà fondamentale“.