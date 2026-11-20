Un venerdì da protagonista assoluta per Marco Bezzecchi sul tracciato dell’Algarve, teatro del penultimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP, ma il pilota dell’Aprilia mantiene i piedi ben piantati per terra. Dopo aver dettato legge nella prima sessione di libere del mattino (1° in 1’39.002, davanti al compagno di squadra Jorge Martín) e aver strappato con autorità il pass diretto per la Q2 grazie al terzo tempo nelle pre-qualifiche pomeridiane (1’37.522), il riminese ha tracciato un bilancio lucido e autocritico ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Nonostante una prima giornata chiusa costantemente nelle primissime posizioni e un ritmo sulla distanza apparso tra i migliori del lotto, Bezzecchi sa che i margini per migliorare la sua RS-GP ci sono eccome, soprattutto in vista della caccia alla pole position di domani.

“Sono contento, è stata una buona giornata. Siamo partiti bene da stamattina. Oggi pomeriggio abbiamo fatto qualche piccolo miglioramento, provato alcune cose sulle gomme. Sono abbastanza soddisfatto, anche se mi manca ancora qualcosa nel terzo e nel quarto settore per capire cosa fare diversamente“, ha raccontato.

È proprio la seconda metà dei saliscendi di Portimão il principale terreno di lavoro per il box di Noale in vista del sabato. Se in staccata la moto risponde già alla perfezione, nei tratti più veloci e scorrevoli serve ancora un passo avanti per spremere tutto il potenziale sul giro secco: “Non sono ancora contento del tutto, mi sento bene in frenata, ma nei curvoni non ho ancora quel feeling, soprattutto nella seconda parte della pista. Il passo gara mi è venuto meglio rispetto al time-attack, però c’è ancora margine e da lavorare“.

Infine, uno sguardo ai rivali. Nel turno pomeridiano, infatti, le Ducati di Álex Márquez (1’37.350) e Fabio Di Giannantonio (1’37.432) sono riuscite a sopravanzarlo negli ultimi minuti, confermando quanto la concorrenza sia cresciuta tra la mattina e il pomeriggio: “Io sono rimasto un po’ dove ero stamane, ma avrei dovuto salire. Álex Márquez qui va forte, Di Giannantonio era veloce e me lo aspetto veloce. Poi, per il resto, non ho ancora visto bene, gli altri sono cresciuti molto da FP1 a pre-qualifiche“.

Con la Q2 già in tasca e una base solida sul passo gara, Bezzecchi potrà ora sfruttare la sessione di FP2 del sabato mattina per affinare l’assetto nei settori finali e presentarsi pronto alla battaglia per la prima fila.