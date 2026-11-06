Marco Bezzecchi non si entusiasma: “Mi sono trovato bene, ma è solo venerdì”

Il fine settimana del Gran Premio del Qatar si apre nel segno della positività e dell’ottimismo per Marco Bezzecchi. Sullo spettacolare e fluido tracciato di Lusail, il pilota italiano ha confermato l’ottimo feeling con l’Aprilia, centrando il terzo posto nelle pre-qualifiche di oggi con il tempo di 1:50.666.

Dopo aver chiuso la mattinata al secondo posto, il “Bez” si è confermato tra i grandi protagonisti di giornata, staccando il pass diretto per la Q2 e chiudendo a soli 260 millesimi dal leader Fabio Di Giannantonio e subito alle spalle del leader del mondiale Marc Márquez. Un venerdì solido, nonostante un piccolo brivido nel finale a causa di un rallentamento in pista da parte di Enea Bastianini, che non ha comunque scalfito la fiducia del pilota emiliano.

Con il Mondiale 2026 che entra nella sua fase caldissima, Bezzecchi sa che la sfida è complessa ma l’obiettivo resta uno solo: fare il massimo per tenere aperti i giochi iridati.

“Mi sono trovato bene con le gomme medie da subito, ma è solamente venerdì. Domani sarà tutto più standard, anche perché quando è stato il momento di mettere la soft, ho fatto più fatica“, ha spiegato ai microfoni di Sky Sport.

Entrando nel dettaglio: “Oggi mi sono divertito molto a girare su questa pista, nel 2025 avevo fatto fatica. E’ stato stupendo guidare. Il miglioramento fatto è stato incredibile, un grande ringraziamento va a Noale per il lavoro che hanno fatto negli ultimi 12 mesi. C’erano posti in cui non riuscivo a cavare un ragno dal buco, mentre quest’oggi da subito mi sono sentito piuttosto bene. Abbiamo lavorato tanto sull’elettronica, anche se è ancora un pochino nervosa la nostra moto, ma ci stiamo lavorando“.

Precisando quest’ultimo concetto, il romagnolo ha concluso: “L’Aprilia da sempre tende a muoversi, specialmente all’inizio del fine settimana. Lavorandoci, migliora ed è più docile alla guida. Il suo carattere però è aggressivo“.