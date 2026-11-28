In totale controllo. Uno straordinario Marco Bezzecchi ha dominato in lungo e in largo in occasione della Sprint Race valida per il GP di Valencia, atto conclusivo del Mondiale 2026 di MotoGP in scena questo fine settimana presso il mitico circuito intitolato alla memoria di Ricardo Tormo.

Prova senza sbavatura alcuna quello del pilota in sella all’Aprilia, fino a questo momento artefice di un weekend oltremodo perfetto. Il riminese non ha caso è arrivato al traguardo con oltre due secondi di vantaggio rispetto al compagno di squadra Jorge Martin, poi secondo precedendo la KTM di Enea Bastianini. Una volta intervenuto ai microfoni di Sky Sport Italia, il romagnolo ha commentato quanto fatto:

“Nella prima partenza non si spegnava il semaforo, siamo rimasti a ‘balestra’ con la moto accesa – ha detto Bezzecchi – io sono rimasto giù. Ho capito che avrebbero ritardato ma da fermo non riuscivo a mettere la folle. Poi ce l’ho fatta. Purtroppo c’è stato questo problema e le moto sono sempre molto calde, anche solo se si sta fermi in griglia. Fortunatamente ci hanno detto di spegnere“.

Bezzecchi ha poi aggiunto: “Riconciliato con le Sprint? Non saprei, sono inciampato ogni tanto sicuramente, questo ti fa perdere la fiducia. Quando sei sulla moto è tutta una questione di confidenza. Ultimamente le cose sono andate un pelo meglio, ma è merito del lavoro dei ragazzi. La moto mi piace, mi ci trovo bene. Io ho solo cercato di dare il massimo. Adesso serve restare concentrati, perché domani c’è l’evento principale“.