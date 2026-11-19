Marco Bezzecchi si presenta concentrato e con la voglia di fare bene ai nastri di partenza dell’attesissimo fine settimana del Gran Premio del Portogallo, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao, con molta probabilità, vedremo l’assegnazione del titolo iridato a Marc Marquez (nel caso sarebbe il decimo in assoluto, l’ottavo nella classe regina) che, tuttavia, il team Aprilia cercherà di rimandare il più possibile, anche se i distacchi ormai sono amplissimi.

La classifica generale, dopotutto, parla chiaro. Il Cabroncito svetta con 431 punti contro i 371 di Jorge Martin ed i 357 di Marco Bezzecchi, fresco vincitore del Gran Premio del Qatar di Lusail. Il romagnolo, nel corso della conferenza stampa odierna sul tracciato dell’Algarve ha iniziato da un punto ben preciso: “Matematicamente so che ci sono ancora delle possibilità di titolo ma realisticamente è veramente distante. Per questo motivo ho cambiato un po’ il mio stato mentale e la mia mentalità. Cercherò di fare il massimo in queste due ultime gare, sin da questa tappa del Portogallo, ma ormai il titolo è andato. Proverò in ogni modo a completare un ottimo weekend, iniziando sin dalla prima sessione di prove libere di domattina”.

Nella scorsa stagione è arrivato un vero e proprio dominio per Bezzecchi: “Sicuramente vorrei ripetere quanto fatto un anno fa ma non è l’unica cosa a cui penserò mantenere il titolo aperto. Pensando al livello di Marc Marquez in questo momento è davvero irreale pensare che non farà punti. Guidare nella maniera migliore la moto sarà il primo imperativo del mio weekend. Finire la stagione nel migliore dei modi, come successo anche a Lusail, sarà fondamentale per proiettarmi con la giusta motivazione verso il 2027″.

Ultima battuta su Marc Marquez, ormai ad un passo dal decimo titolo: “Impari sempre qualcosa quando battagli contro piloti del suo livello. Abbiamo visto lungo tutta la sua carriera come sia stato uno dei migliori della storia in MotoGP. Penso che sia duro ed è difficile da battere ma correre contro di lui è una grande soddisfazione. Spero di poterlo fare ancora tante volte”.