Sempre più impressionante. Marco Bezzecchi ha centrato la pole position in occasione delle qualifiche valide per il GP di Valencia, ultimo appuntamento valido per il Motomondiale 2026 di MotoGP in scena sul celeberrimo circuito Ricardo Tomo. Prova eccezionale per il pilota Aprilia, autore di un giro oltremodo clamoroso.

Precisamente il pilota in forza all’Aprilia ha fermato il cronometro a 1:27.844, precedendo la Ducati Di Marc Marquez, al suo ultimo time-attack della carriera, e la Trackhouse di Raul Fernandez. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Rimini ha commentato quanto fatto:

“Bel giro, sono davvero contento – ha detto Bezzecchi – Mi è venuto quasi tutto perfetto. Sono molto contento, è stata una bella mattinata in generale. Sono felice per questa pole in entrambe le gare. Continuiamo a stare concentrati per questo pomeriggio. Abbiamo lavorato bene, sono tutti molto veloci sul passo in prima fila, sia Marc che Raul che me. Sarà una bella battaglia. Siamo lì e proviamo a giocarcela”.

Ricordiamo che la Sprint Race si svolgerà quest’oggi alle ore 15:00. La gara lunga, come da tradizione, sarà invece pianificata per le ore 14:00 di domani, domenica 29 novembre.