Nel giorno in cui Marc Marquez festeggia il suo decimo titolo Mondiale (l’ottavo in top class), è Marco Bezzecchi a prendersi la vittoria nel Gran Premio del Portogallo 2026, penultimo appuntamento della stagione. Sul circuito di Portimao, il centauro dell’Aprilia ha completato un weekend perfetto conquistando dopo la Sprint anche la gara lunga e centrando il settimo successo della domenica in stagionale.

Il riminese ha condotto una gara solida, non disunendosi dopo una partenza non eccezionale e rimontando pian piano fino alla testa della corsa. L’Aprilia può festeggiare la tripletta con il secondo posto di Jorge Martin ed il terzo di Raul Fernandez. Ai microfoni di Sky Sport, Bezzecchi ha così commentato la sua prestazione: “Sono molto contento, è stato un bel weekend. Mi sono sempre sentito bene sulla moto. Finalmente sono riuscito a fare bene sia sabato che domenica, è la cosa che prima mi è mancata. Bella la prima parte di gara con varie carenate date e ricevute”.

La battaglia per il secondo posto nel Mondiale: “Sicuramente un risultato importante per Aprilia. Conta tanto per me e per Martin. A Valencia sarà una bella lotta. Cercheremo subito di fare un buon lavoro già da venerdì”. Sulla sua stagione: “Sapevo di essere veloce e sono stato tranquillo fin dall’inizio. Nella stagione a volte ho gestito male alcune situazioni. Cerco sempre di cercare di imparare”.

Concludendo su Marquez: “Marquez ha dimostrato nuovamente di essere uno dei più grandi della storia. Poter battagliare con lui è un grande orgoglio. Penso che mi possa fare migliorare. Faccio a lui tutti i complimenti”.