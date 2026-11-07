Marco Bezzecchi incredulo: “La scelta della Direzione Gara su Marquez? Non so cos’altro dire…”

Marco Bezzecchi chiude con parecchio amaro in bocca al termine della Sprint Race del Gran Premio del Qatar, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Lusail, infatti, il pilota romagnolo ha chiuso anzitempo il suo sabato per colpa di una caduta andando a contatto con Marc Marquez. Il momento era quello fondamentale: il sorpasso, ma lo spagnolo non ha mollato e il “Bezz” è caduto.

La vittoria nella gara su distanza ridotta è andata a Marc Marquez che ha vinto con 862 millesimi di vantaggio su Fabio Di Giannantonio, mentre Jorge Martin ha chiuso a 1.5. Quarta posizione per Raul Fernandez a 2.7, quinta per Johann Zarco a 3.7, mentre in sesta ha tagliato il traguardo Pedro Acosta a 4.6. Settimo Ai Ogura a 4.8, ottavo Enea Bastianini a 5.5, nono Iker Lecuona a 8.0, mentre completa la top10 Diogo Moreira a 9.2.

Al termine del sabato sulla pista qatariota il pilota del team Aprilia ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono dispiaciuto per come sono andate le cose. La caduta non ci voleva ma non ha senso rimuginarci troppo sopra. Meglio pensare che siamo ancora nel bel mezzo del weekend e concentrarci sul domani per fare il massimo”.

Ovviamente il momento clou è stato il contatto con Marc Marquez: “Che devo dire? La direzione gara ha deciso di non sanzionare nessuno per cui non ha senso pensarci troppo. Io so solo che ho visto Marc che era andato un po’ largo e ho provato a inserirmi in curva 1 all’interno. So solo che quando siamo arrivati al momento clou lui mi è venuto contro e io sono caduto. Peccato davvero. Non so cos’altro dire”.