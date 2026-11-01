Marc Marquez: “Vittoria con concentrazione massima. Primo match point in Qatar? Non ci voglio pensare”

Marc Marquez ha ampiamente le mani sul titolo dopo aver centrato il successo nel Gran Premio di Malesia, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Sepang il pilota del team Ducati, infatti, ha vinto la gara in totale scioltezza, ha messo in cascina altri 25 punti e ora ne detiene ben 44 di vantaggio su Jorge Martin che, come ben sappiamo, ha chiuso anzitempo il suo weekend. In poche parole occasione sfruttata nel migliore dei modi e prima chance di titolo già in Qatar nel corso del prossimo fine settimana.

La vittoria nella gara odierna è andata a Marc Marquez che ha tagliato il traguardo con un margine 4.1 secondi su Pedro Acosta, mentre completa il podio il fratello Alex a 5.9. Quarta posizione per Ai Ogura a 6.7, quinta per Enea Bastianini a 10.8, mentre è sesto Marco Bezzecchi a 11.2. Settimo Luca Marini a 17.7, ottavo Fabio Di Giannantonio a 17.7, nono Brad Binder a 23.7, mentre completa la top10 Franco Morbidelli a 25.0.

Al termine della gara di Sepang il pilota del team di Borgo Panigale ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Oggi ho fatto quello che dovevo fare. Quando si arriva al giorno della gara la concentrazione deve essere massima. Un aspetto che va confermato sin dalla FP1 del venerdì o nel time attack di ieri. Ogni volta che ho girato nella prima sessione di prove libere ho cercato di capire i limiti della moto sulla pista perchè era quello il momento in cui potevo rischiare. Oggi ho messo in scena una gara perfetta e sono davvero felicissimo per questo risultato”.

Ultima battuta sulla corsa ad un titolo che ormai è in tasca per il Cabroncito, con 44 punti di vantaggio sull’acciaccato Jorge Martin: “La mia testa rimane focalizzata sul dare il massimo e cambierò di una virgola, anche se ora ho un buon margine di vantaggio sugli inseguitori. Il mio unico obiettivo è vincere il titolo e non penserò ad altro. Ci sono ancora tre gare davanti e tanti momenti da gestire. Non bisogna mai dare nulla per scontato e davvero non voglio pensare al fatto che a Lusail posso già avere il primo match point. So che oggi ho messo a segno un colpo importante, allungando anche su Bezzecchi che solitamente nelle ultime tappe va forte, ma il lavoro è ancora lungo”.