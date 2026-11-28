Secondo “zero” consecutivo nelle Sprint per Marc Marquez (dopo otto piazzamenti di fila tra i primi due), che paga a caro prezzo un malfunzionamento del semaforo del circuito Ricardo Tormo di Valencia vedendo andare a fuoco la sua Ducati GP26 e rimediando di conseguenza un doppio long lap penalty per aver abbandonato la griglia di partenza salendo poi sulla seconda moto.

“Credo che cambieranno il regolamento – ride il catalano aprendo la sua intervista a DAZN Spagna dopo la Sprint odierna – Regolamento alla mano, la sanzione è stata applicata correttamente, perché se c’è un ritardo nella partenza e tu lasci la griglia, il regolamento prevede un doppio long lap penalty. Quindi, per questo non possiamo lamentarci“.

“Ovviamente il campionato era ormai deciso e questo non cambia le carte in tavola. Meno male, perché qui abbiamo avuto un problema al semaforo. Siamo stati per 10 secondi a tutto gas, e queste sono moto da competizione. Sarebbe stato molto più sicuro se tutte le moto fossero tornate ai box per un controllo approfondito, perché c’erano squadre che nutrivano dubbi in merito. Persino la Ducati temeva che alle altre moto potesse succedere la stessa cosa. Ma è andata così e non possiamo farci nulla“, ha poi aggiunto il 33enne di Cervera.

Sull’andamento della sua corsa: “Ci siamo divertiti in quei primi cinque giri con il gruppo di testa, e poi, una volta completato il doppio long lap mi sono detto: ‘Non creiamo confusione, finiamo la gara, e domani sarà un altro giorno’. La prendo con ironia perché il campionato era già deciso, ma se fosse successo in Portogallo sarei andato in direzione gara“.

“Avrebbero potuto risparmiarsi la sanzione, non c’è nulla in gioco, l’Aprilia aveva già il titolo Costruttori in tasca. Capisco che il pubblico si sia arrabbiato. Avrebbe dovuto essere una nuova gara: tutti ai box e poi ripartire. Mi sono goduto cinque o sei giri, poi mi sono limitato a non combinare pasticci, rimanendo dietro a Moreira fino alla fine della gara. Domani sarà più difficile controllare le emozioni, voglio iniziare la gara senza pressione e godermela. Spero solo che sia una giornata normale, ma sapete bene che se deve succedere qualcosa, succederà proprio a me…“, il commento del dieci volte campione mondiale.