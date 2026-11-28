Marc Marquez è comunque soddisfatto dopo aver concluso al secondo posto le qualifiche del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Cheste, intitolato a Ricardo Tormo il pilota che ha appena annunciato il ritiro ha capito sin da subito che oggi non ci sarebbe stata partita e ha estratto il massimo dalla sua Ducati.

La pole position è stata realizzata infatti da uno strepitoso Marco Bezzecchi che ha abbattuto il muro dell’1:28 mettendo a segno un clamoroso 1:27.844 con 463 millesimi di vantaggio proprio su Marc Marquez, mentre completa la prima fila Raul Fernandez a 589. Quarta posizione per Alex Marquez con un distacco di 736 millesimi dalla vetta, quinta per Jorge Martin a 795 mentre in sesta troviamo Fabio Di Giannantonio a 851. Settimo Enea Bastianini a 936 millesimi, ottavo Pol Espargarò a 1.009 mentre è nono Fermin Aldeguer a 1.026 con Pedro Acosta che completa la top10 a 1.040.

Al termine delle qualifiche odierne il pilota del team Ducati Factory ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Ora penso che andrò a chiedere alla direzione gara come ha fatto a realizzare un tempo simile perché – scherza – penso che non possa che avere tagliato una curva! A parte le battute complimenti a Bezzecchi che ha messo in scena un giro impressionante, un crono simile devo essere sincero non me l’aspettavo. Però, che dire? Quest’anno sta andando fortissimo e spesso ha fatto la differenza. Penso che anche nella prossima stagione farà grandi cose”.

Ultima battuta sulla sua situazione a livello personale: “Mi sto divertendo. Ho provato a guidare in maniera precisa ma il suo tempo era impossibile. Sta facendo la differenza lui, non le Aprilia in generale. A questo punto testa alle mie due ultime gare. Proverò a chiudere con due podi”.