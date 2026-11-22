A 33 anni Marc Marquez realizza una delle imprese più iconiche della sua incredibile carriera e vince il Mondiale MotoGP 2026 dopo essersi ritrovato anche ad oltre 100 punti dalla vetta della generale nella prima metà della stagione. Nello specifico erano 102 i punti di ritardo che accusava il catalano della Ducati dal leader Marco Bezzecchi al termine del Gran Premio d’Italia, settimo round del calendario.

Il nativo di Cervera si è reso protagonista successivamente di una rimonta folle, favorita anche dagli errori e dalle disavventure dei piloti ufficiali Aprilia, confermandosi sul tetto del mondo per la seconda stagione consecutiva e festeggiando addirittura con una tappa d’anticipo senza dover attendere l’ultimo atto previsto a Valencia il prossimo weekend.

Marc supera così il suo acerrimo rivale Valentino Rossi nella classifica storia dei Mondiali vinti, aggiudicandosi il decimo titolo complessivo nel Motomondiale (di cui otto in MotoGP). Lo spagnolo sale al terzo posto in solitaria della graduatoria all-time, staccando anche Carlo Ubbiali e Mike Hailwood oltre al già citato VR46, mentre sono ancora piuttosto lontani Angel Nieto a 13 e soprattutto il mitico Giacomo Agostini a quota 15.

CLASSIFICA VINCITORI TITOLI MONDIALI MOTOCICLISMO

1 Giacomo Agostini (Italia) 15

2 Ángel Nieto (Spagna) 13

3 Marc Márquez (Spagna) 10

4 Carlo Ubbiali (Italia) 9

4 Mike Hailwood (Gran Bretagna) 9

4 Valentino Rossi (Italia) 9

7 John Surtees (Gran Bretagna) 7

7 Phil Read (Gran Bretagna) 7

7 Rolf Biland (Svizzera) 7

10 Geoff Duke (Gran Bretagna) 6

10 Jim Redman (Rhodesia) 6

10 Klaus Enders (Germania) 6

13 Anton Mang (Germania) 5

13 Michael Doohan (Australia) 5

13 Jorge Lorenzo (Spagna) 5