Marc Marquez: “Sono stato attendista nella prima parte, secondo posto ottimo risultato”

Il titolo è sempre più vicino. Marc Marquez ha limitato i danni conquistando il posto d’onore in occasione del GP di Qatar, appuntamento numero venti del Motomondiale 2026 di Formula 1 andato in scena questo fine settimana sul tracciato di Lusail.

Piazzamento importante per il ducatista – il quale ha ceduto il passo solo a un imbattibile Marco Bezzecchi – adesso consapevole di poter festeggiare la decima corona tra due settimane a Portimao. Una volta arrivato in zona mista, lo spagnolo ha commentato quanto fatto.

“La strategia era quella di rinunciare all’attacco nella prima fase, lo abbiamo fatto anche lo scorso anno con Morbidelli, poi lo abbiamo ripreso – ha detto Marquez -. Oggi Bezzecchi e Fernandez andavano forte, i primi giri rischiavi di consumare troppo le gomme. Ho quindi aspettato perché sapevo di poter avere altri 15 giri per andare sul podio. Dietro di me c’era un gruppo di quattro, si poteva arrivare quarti ma non settimi, ho fatto un extra push per staccare il gruppo. Quando ho visto che Raul era in difficoltà l’ho passato“.

Marquez ha poi chiosato: “Come mi sento? Avrei firmato per fare 32 punti qui in Qatar, era importante per non dare troppo entusiasmo alle due Aprilia. Noi siamo qui. La Ducati sta lavorando benissimo, e mi sta aiutando in tutto”.