Si è conclusa con un secondo posto la carriera in MotoGP di Marc Marquez. Il fuoriclasse spagnolo ha salutato il paddock con una piazza d’onore in un Gran Premio di Valencia 2026 dominato dall’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez, abile a resistere nel finale al tentativo di rimonta del campione del mondo. Marquez ha dato tutto per salutare il grande pubblico con una vittoria ma lo strappo dato all’inizio da Fernandez si è rivelato decisivo.

Il dieci volte campione iridato aveva iniziato bene la gara portandosi subito in testa ma il più giovane connazionale si è dimostrato un avversario più che duro, con un ritmo impressionante nella prima metà. Dopo il duello con Bezzecchi, Marquez si è poi lanciato all’inseguimento di Fernandez, non riuscendo alla fine a colmare il gap.

Marquez chiude una strepitosa carriera a Valencia con il 135esimo podio in top class e l’ottavo titolo mondiale. Ai microfoni di Sky Sport, l’iberico ha commentato le emozioni dell’ultimo giorno: “Sono molto felice e rilassato. È stato un weekend incredibile con tante emozioni, me le sono godute al massimo. Abbiamo finito con il mio stile, dando tutto fino alla fine e cercando di prendere Fernandez”.

Come ti racconteresti a tuo figlio: “Prima devo avere un figlio. Ho conosciuto tanta gente nel paddock. Lo sport mi ha insegnato il valore del sacrificio e della routine. Mi ha dato tanto, non saprei cosa dire a mio figlio; forse gli direi di guardare i video”.

Come hai vissuto questo weekend: “Sono sereno e felice di prendere questa decisione. C’erano tante cose che non potevo continuare ad accettare, soprattutto la paura della diplopia. Sono stati cinque mesi che ho vissuto con paura nel 2011. Una operazione mi ha salvato ed ho potuto continuare la mia carriera. Ho iniziato a sentire la paura di cadere e per questo sono caduto meno. Quest’anno quando mio fratello ha fatto l’incidente ho sofferto ancora, sono state due settimane difficili. Sono ritornato cercando di portare la Ducati al top”.

Concludendo sul lungo percorso in MotoGP: “Ho imparato tanto di questo sport. Sono cresciuto davanti alle telecamere. Quando arriviamo qui siamo giovani ed impariamo davanti a tante persone. Quello che mi porto nel paddock è l’amicizia. Il Marc pilota finisce ma il Marc persona continua ad esistere”.