Gli anni non sono bastati a ricucire quello che è accaduto. Il Mondiale di quel 2015, perso da Valentino Rossi a vantaggio di Jorge Lorenzo dopo lo scontro con Marc Marquez e una domenica di Valencia vissuta in rimonta dall’ultima fila, resta la ferita da cui discende tutto il resto. Da allora il rapporto tra i due non è mai stato davvero normalizzato. Si è fatto più freddo e più distante, e sopravvive solo come rispetto formale tra due campioni che si riconoscono e non si sopportano.

È dentro questa cornice che va letta la prima conferenza stampa di Marquez da dieci volte campione del mondo. Il titolo, il suo ottavo nella classe regina, lo porta ad agganciare Giacomo Agostini nella storia della massima categoria e gli consente di scavalcare Rossi nella graduatoria all-time, lasciando Valentino fermo a nove. Un sorpasso statistico che, per il peso simbolico del rivale, ha un valore che va oltre i numeri.

Il momento più atteso è arrivato puntuale. Quando gli è stato chiesto se avesse ricevuto i complimenti di Rossi, lo spagnolo ha commentato con disincanto: “Doveva uscire il nome, sennò non sarebbe stata una conferenza stampa normale“. Una battuta che ha stemperato la tensione, ma che ha detto molto anche su quanto quella domanda fosse inevitabile e su quanto Marquez la considerasse scontata.

La risposta nel merito è stata altrettanto netta: “Non li ho ricevuti né me li aspettavo – ha risposto Marquez –. Valentino mi ha dato molto, è stato fonte di ispirazione per tutti noi che stavamo emergendo. Vado d’accordo con i miei rivali, ma con lui no, sarà perché siamo entrambi dell’Acquario. Ha fatto molto per il motociclismo, lo rispetto moltissimo“.

Marquez ha poi spostato il discorso sul significato sportivo del traguardo: “Ritirarmi con 10, 11 o otto titoli in MotoGP non mi cambia la vita, ma eguagliare Agostini è stata una delle sensazioni più belle. Finché non arriverà qualcuno, che spero di vedere, che ci eguagli o ci superi“. Il riferimento al campione bergamasco, e non a Rossi, dice dove lo spagnolo colloca davvero il proprio metro di paragone. Il confronto con Valentino alimenta la narrativa, ma il termine storico di riferimento resta Agostini.

Anche sul dibattito più antico del motociclismo, quello sul più grande di sempre, Marquez ha scelto la prudenza: “Non esiste un pilota migliore della storia, ma io so di essere tra i migliori – ha aggiunto Marquez – perché lo dicono i numeri. Il migliore della storia a livello di numeri è Giacomo Agostini. Ognuno ha il suo momento e io sono orgoglioso di essere tra quei nomi“.

Il risultato è un Marquez maturo, che evita di infilarsi nella polemica e rivendica i fatti: dieci titoli mondiali, otto in MotoGP, un posto stabile nell’Olimpo della disciplina.