Marc Marquez: “Contento per la giornata, iniziare bene è un buon segno”

Si è da poco concluso il venerdì del Gran Premio del Qatar 2026, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Sul circuito di Lusail, il più veloce al termine delle pre-qualifiche è stato Fabio Di Giannantonio, capace di stampare il crono di 1:50.406. Pomeriggio positivo per la Ducati che accede al Q2 anche con entrambe le moto ufficiali.

Marc Marquez ha infatti chiuso la sua sessione al secondo posto, con un distacco di 142 millesimi dalla testa. Il fuoriclasse iberico inizia così con il piede giusto il weekend che potrebbe assegnarli il decimo titolo iridato della sua carriera. Ai microfoni di Sky Sport, lo spagnolo ha così analizzato la sua giornata: “Contento per la giornata, iniziare bene è un buon segno. Abbiamo iniziato con un buon passo le FP1, dopo abbiamo lavorato diversamente per capire alcune cose. I risultati si sono visti anche se l’Aprilia è lì. Mi fa piacere vedere anche Di Giannantonio così veloce qui”.

Non il miglior venerdì della stagione secondo l’iberico ma una giornata che comunque risulta positiva: “Diciamo che è stata una giornata meno buona che in Malesia ma meglio rispetto all’Indonesia”.