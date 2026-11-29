Atletica
Maratona Torino 2026: risultati e classifica. Podio per Farronato e Susca nella gara maschile. Bressi chiude in Top 5
La maratona di Torino si conclude con risultati ampiamente lusinghieri per l’Italia. I corridori azzurri conquistano il podio nella gara maschile con Daniele Farronato e Giovanni Susca e portano a casa un prestigioso piazzamento nella Top 5 della gara femminile con Barbara Bressi.
L’etiope Wubshet Demisse Jote, al termine di un duello con i due azzurri, vince la gara con il tempo di 02:12:28. Daniele Farronato sfiora il successo e termina secondo con 02:12:31, a soli tre secondi dal vincitore. Giovanni Susca conquista il gradino più basso del podio con 2:12:35, a sette secondi dal primo posto.
L’ottima prestazione di squadra degli atleti italiani si completa con il quinto posto di Francesco Carrera, a 1’31” dal vincitore, il sesto di Marco Moletto, 02:16:45 il suo crono di riferimento, il nono di Enrico Bartolotti, che taglia il traguardo in 02:21:51, e il decimo di Antonino Lollo, 02:22:55 il suo tempo.
La keniana Viola Jelagat Yator vince la gara femminile in 2:31:10 davanti all’etiope Biruk Tamire Kiya, che chiude la sua prova in seconda posizione con il crono di 2:32:15, e a Kassaye Agimas Wubu, terza con lo stesso tempo dopo aver perso lo sprint per la piazza d’onore. Barbara Bressi, la migliore delle azzurre, termina la sua prova in quinta posizione con 02:42:25.