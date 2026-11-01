Maratona New York 2026 oggi: orario, tv, streaming, italiani in gara

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli in vista della Maratona di New York 2026, settima e ultima Major della stagione. Quest’oggi andrà in scena sulle strade della Grande Mela la cinquantacinquesima edizione della 42 km più prestigiosa al mondo (che celebra il 50° anniversario del percorso che attraversa i cinque distretti della metropoli), che propone una lieve modifica del tracciato nella zona del Bronx per la prima volta da 15 anni a questa parte.

Nel complesso saranno circa 2.200 i runner italiani che si presenteranno sul Ponte di Verrazzano con l’obiettivo di raggiungere il traguardo di Central Park migliorando se possibile il personale. Fari puntati su Yeman Crippa, in trionfo a Parigi lo scorso 12 aprile con il nuovo PB di 2h05:18 e candidato ad un piazzamento di prestigio alla sua prima apparizione nell’evento newyorchese. In campo femminile ci sarà Giovanna Epis, reduce dal sesto posto nella sesto posto nella mezza maratona di Roma.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Maratona di New York 2026. L’evento non godrà della copertura televisiva in Italia, ma verrà trasmesso integralmente in diretta streaming sul canale YouTube di Corriere dello Sport, sul sito corrieredellosport.it, gratis; su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. Gli orari indicati sono italiani.

CALENDARIO MARATONA NEW YORK 2026

Lunedì 20 aprile

Ore 14.35 Partenza gara femminile

Ore 15.05 Partenza gara maschile

PROGRAMMA MARATONA NEW YORK 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale YouTube di Corriere dello Sport e sito corrieredellosport.it, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.