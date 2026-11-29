Atletica
Maratona Firenze 2026: risultati e classifica. Successo di Dyriba Sioum Tola in campo maschile. Mugnosso in Top5
Si conclude con un prestigioso piazzamento in Top 5 la maratona di Firenze per l’Italia. L’etiope Dyriba Sium Tola conquista il successo finale nella gara in cui Riccardo Mugnosso conclude la sua prestazione con una lusinghiera quinta posizione.
Nella gara maschile l’etiope Dyriba Sium Tola conquista il successo in 02:09:21 davanti al keniano Sugut Kipkoech Silas, secondo in 2:10:26. Completa il podio, con la terza posizione, il keniano Kibil Kimutai Meshack che taglia il traguardo in 2:11:27.
Si ferma ai piedi del podio il keniano Kipkemboi Laban, quarto in 2:13:45, mentre la Top 5 si completa con il migliore degli italiani. Riccardo Mugnosso taglia il traguardo in quinta posizione con il tempo di 2:14:01.