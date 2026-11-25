L’Italia è sicuramente la nazione di riferimento nel salto in alto. Sono veramente tanti gli azzurri che sono stati protagonisti negli ultimi due anni, oltre ovviamente al sempre straordinario Gimbo Tamberi e anche ad un Matteo Sioli capace di vincere in Diamond League. In questo gruppo c’è anche Manuel Lando, che ha vissuto un buon 2025, mentre in questa stagione i tanti problemi fisici lo hanno condizionato, compreso un brutto infortunio proprio sul finire di questa annata.

Italia regina del salto in alto europeo e mondiale: “Penso che siamo la nazione più forte nel salto in alto, perché credo ci fossero almeno otto atleti eleggibili per andare agli Europei di Birmingham. Quasi il 30% di quelli che possono andare agli Europei sono dunque italiani. Poi c’è chi va e chi resta a casa ed è giusto che io sia rimasto a casa quest’anno. C’è chi ha saltato più di me e giustamente ho dovuto accettare la mancata convocazione, nonostante quanto avessi potuto fare il mio agli Europei”.

Il rimpianto di non essere andato agli Europei e non essersi giocato tutte le sue possibilità agli Assoluti: “Nella finale dei Campionati Italiani c’è il rammarico di non aver saltato 2.27, ma già dopo il primo salto ho sentito un dolore alla caviglia e ho deciso di fermarmi, nonostante avessi ancora due tentativi e nonostante sapessi che così avrei pregiudicato la presenza alla manifestazione più importante dell’anno. Io avevo tutte le carte in regola per fare 2.27 già in stagione, ma non ci sono riuscito, con anche il rimpianto di non aver potuto avere troppe occasioni”.

Una stagione cominciata subito con un problema fisico: “Dopo il raduno a Tenerife che è andato molto bene, dove pensavo di aver trovato la chiave di volta del mio salto. Tornato in Italia ho cominciato a combattere con un problema al tendine d’Achille della gamba sinistra, quella di stacco. Paradossalmente la cosa che mi dava più fastidio era addirittura anche la corsetta di riscaldamento e quindi non riuscivo proprio a fare allenamento. Alla fine era una lesione al tendine e sono stato tre mesi senza mettere le scarpe chiodate per fare salto in alto. Non mi sono demoralizzato, nonostante non sia riuscito a fare gli Italiani indoor, che sono una delle mie gare preferite. Ho dovuto capire come fare, perché era la prima volta che mi trovavo in questa situazione con un infortunio. Dovevo cercare il lato positivo e alla fine è stato un periodo che mi è servito anche per recuperare mentalmente”.

La pressione e le aspettative dopo gli Europei indoor del 2025 che si è portato poi dietro per molti mesi: “Dopo il quarto posto agli Europei Indoor mi sono creato molta aspettativa su di me e avevo anche la consapevolezza di poter saltare più in alto. Anche per questo forse la stagione all’aperto dell’anno scorso è andata così. Poi ho continuato a combattere con quel cruccio di quel quarto posto, perché volevo dimostrare di valere qualcosa in più. Aver avuto poi quell’infortunio all’inizio di quest’anno mi ha comunque permesso di resettare, chiudere quella porta e ripartire da capo”.

L’ultima gara a Rovereto dove purtroppo è arrivato il personale e l’ennesimo infortunio: “Volevo finire la stagione al meglio e l’ultima gara a Rovereto, che la reputo praticamente la gara di casa visto che abito a Trento. Ci tenevo a chiudere in bellezza la stagione, anche perché mi sentivo bene. Già dal riscaldamento ho capito che poteva essere il mio giorno ed ero veramente concentrato. Anche in gara stavo saltando bene e ho fatto 2.25 che è il mio personale e sapevo di poter fare anche di più. Ho deciso di provare a fare 2.30 perché le sensazioni erano ottime. Invece appena ho staccato, ho sentito dolore. Alla fine c’è stata una lesione completa del tendine, rottura del legamento astragalico anteriore, con susseguente distorsione. Di quella gara mi porto dietro il positivo, ma c’è chiaramente l’altro lato della medaglia che uscire con questo infortunio non è bello. Peccato perché poteva essere la gara, quella proprio dell’eccellenza”.

Le ipotesi di rientro: “Non c’è una certezza di quando rientrerò. Sicuramente per l’inizio della stagione all’aperto, ma non voglio nemmeno troppo accelerare i tempi per non rischiare. L’obiettivo grosso sono i Mondiali di Pechino, ma ancora di più le Olimpiadi del 2028. Alla fine se devo rinunciare a qualcosa oggi per prenderla domani lo faccio. Mi farò trovare pronto ancora di più all’aperto”.