Mancini attacca: “Chiamerò Calò se serve, non perché lo chiede il procuratore. Con Tresoldi ho parlato, ci manca un regista”

Conferenza stampa di inizio raduno per il CT dell’Italia, Roberto Mancini, in vista del doppio impegno valido per la Nations League 2026-2027 di calcio: gli azzurri giovedì 12 novembre, alle ore 20.45, scenderanno in campo allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano per ospitare la Francia di Zinedine Zidane.

Il gruppo azzurro è sempre più giovane: “La cosa che più mi piace è che si sta creando un gruppo di ragazzi giovani, anche grazie all’aiuto dei giocatori più esperti. Nonostante siano giovani hanno fatto delle partite buone e mi sembra si stia instaurando un buon feeling tra di loro“.

Tutto esaurito per la sfida alla Francia: “L’entusiasmo ritrovato ci fa piacere, ma dobbiamo ancora alzare l’asticella. Per come si è evoluta la situazione in queste quattro gare abbiamo la possibilità di giocarci la qualificazione e ci proveremo. Che poi la strada sia ancora lunga e che c’è da lavorare tanto anche questa è una certezza“.

I giovani, però, non trovano molto spazio in Serie A: “Non mi sembra, la situazione è più o meno la stessa. Qualcuno li fa giocare e qualcun altro no. Noi abbiamo l’obbligo di cercare e di convocare i giovani per conoscerli direttamente. Chiamiamo ragazzi anche un po’ più giovani con buone qualità tecniche per valutarli perché pensiamo che nel giro di non molto tempo possano diventare bravi“.

Mancini vuole conoscere meglio diversi ragazzi: “I giovani che sono qui ci hanno colpito tutti, ci hanno dato buone sensazioni. Liberali è un giocatore molto bravo, ha grandi qualità e poche presenze in Serie A, ma nelle giovanili ha fatto molto bene. Lontani lo avevo visto alla prima di campionato e mi aveva fatto una buona impressione, è migliorato di partita in partita. Ha personalità e qualità tecniche, lo conferma il gol che ha segnato con l’Atalanta. Palma era in bilico con la Germania, penso possa diventare un difensore molto bravo. Cisse può fare entrambi i ruoli d’attacco, sono curioso di vederlo in questi giorni. E, per quanto riguarda Cassano, può essere il giocatore che non abbiamo in questo momento, è un regista di centrocampo e sta in una squadra dove giocano a calcio e pensano allo stesso modo. Deve crescere fisicamente, ma ha il gioco in testa e può diventare importante per il futuro della Nazionale“.

L’assenza di alcuni veterani: “Bernardeschi e Cristante li conosciamo, non c’è bisogno di provarli. Quando avremo bisogno li chiameremo. Con Chiesa ho parlato diverse volte, anche ultimamente. Lui in questo momento non sta giocando, deve trovare la condizione, ma ha 29 anni e credo possa tornare con noi al più presto“.

Non esclusa in futuro la convocazione per Giacomo Calò: “È uno dei tanti ragazzi che stanno facendo bene in questo momento, che noi seguiamo. Il Frosinone ne ha tre o quattro bravi. Ma non possiamo chiamare giocatori di 29-30 anni in questa fase, quando servirà lo faremo ma non perché ce lo dicono i procuratori“.

Sulla possibilità di convocare Nicolò Tresoldi: “Ci ho parlato io e ci ha parlato Ranieri. Lui deve sentire di voler giocare per l’Italia, ma essendo nato in Italia e avendo il papà che ha giocato per l’Italia credo possano esserci delle possibilità. Poi è il ragazzo che deve scegliere, lui sa che per noi può essere importante“.