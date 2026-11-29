Luigi Dall’Igna direttore tecnico della Ducati, ha un carico di emozioni davvero notevole al termine del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Cheste, intitolato a Ricardo Tormo, il team Factory ha visto il doppio saluto, sia al bi-campione del mondo della classe regina Francesco “Pecco” Bagnaia, sia al dieci volte iridato Marc Marquez. Una situazione che nessuno si sarebbe aspettato fino a pochi giorni fa ma che, invece, è divenuta realtà.

La vittoria nella ultima gara della stagione è andata a uno straordinario Raul Fernandez che ha preceduto Marc Marquez che ha dato tutto nella sua ultima gara e ha chiuso a 2.2 secondi, quindi completa il podio Pedro Acosta a 2.4. Quarta posizione per Marco Bezzecchi a 3.6, quinta per Jorge Martin a 7.5, mentre in sesta troviamo Ai Ogura a 10.3. Settimo Fermin Aldeguer a 11.6, ottavo Enea Bastianini a 16.2, nono Fabio Di Giannantonio a 18.5, quindi completa la top10 Joan Mir a 20.3.

Al termine dell’ultimo impegno del campionato il team principal di Borgo Panigale ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport e, per una volta, non è stato affatto facile: “Stiamo vivendo un momento che probabilmente non ci dimenticheremo mai. Si chiude un fine settimana davvero intenso per noi. Stiamo vivendo due addii importanti e vi assicuro che non è facile trattenere le emozioni in questo momento”.

Gigi Dall’Igna prosegue nel suo racconto a cuore aperto: “Voglio ringraziare tutti e due i nostri piloti. Pecco Bagnaia ci ha regalato grandi soddisfazioni. Marc Marquez è un grande. Vorrei davvero abbracciarli entrambi e ringraziarli. Li ringrazio per tutto quello che hanno fatto per noi e perché hanno vissuto due anni insieme con profondo rispetto. Quello che ci vuole nello sport. Loro sono stati davvero eccezionali. Due grandi protagonisti anche in quello”.