Gigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse, ha commentato al sito ufficiale della MotoGP la decisione dello spagnolo Marc Marquez di porre fine alla propria carriera agonistica al termine del GP di Valencia, che si correrà domenica 29 novembre.

Dall’Igna rispetta la decisione presa dal pilota iberico: “Alla fine bisogna rispettare la decisione del pilota, è una persona. Non è solo una persona, ma è il campione più grande che c’è, quindi voglio dire che la decisione va solamente rispettata“.

La Ducati perde il dieci volte campione del mondo: “Credo che perda tanto anche Marc, nel senso che credo sia lui probabilmente in questo momento l’anello più debole, lui che ha deciso di smettere dopo che cominciava a sentire il peso di tutto quello che gli era successo. Quindi credo che in questo momento, in questo weekend, sia giusto dedicarlo a lui e pensare a lui“.

Non è ancora il tempo di pensare al sostituto del pilota iberico per la prossima stagione: “Abbiamo un po’ di tempo per pensarci. Non cambia assolutamente nulla pensarci oggi o lunedì, per questo preferisco pensarci lunedì, e in questo momento pensare a Marc Marquez“.