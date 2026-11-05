Lucrezia Stefanini alle soglie della top100! Quante posizioni guadagna a Chennai e dove può arrivare

Due vittorie, due colpi importanti per Lucrezia Stefanini sia per il puro risultato in sé che per le prospettive di poter entrare in tabellone principale agli Australian Open senza dover disputare le qualificazioni. A Chennai la tennista toscana è ai quarti di finale, e con essi si è regalata perlomeno un balzo da 696 punti, che la porta al numero 109 del ranking WTA allo stato attuale delle cose.

In particolare, se Stefanini dovesse riuscire a superare domani la russa Anastasia Zakharova, oltre ad arrivare in semifinale andrebbe a quota 740, potendosi così realisticamente aspettare di essere attorno al numero 102 (ma questo dipende anche da altri risultati a livelli uguali o inferiori al suo).

In caso di finale, poi, ci sarebbero con ogni probabilità sia il ritorno nella top 100 (il suo best ranking, ricordiamolo, è di numero 99), con 805 punti, che la miglior classifica, potenzialmente in zona 96° posto, con possibilità a scendere sempre dovute a quanto già rimarcato.

In caso di successo nell’ultimo atto, poi, la vittoria garantirebbe un bottino di 892 punti (e non 907 perché bisogna applicare uno scarto di 15 punti dai suoi risultati in essere). Questo potrebbe portarla fino al 78° posto, o comunque a una quota intorno all’80a posizione in base a ciò che accadrà in altri eventi in corso questa settimana.

PROIEZIONI RANKING WTA LUCREZIA STEFANINI

Ranking WTA virtuale con i quarti a Chennai: 109a con 696 punti.

Ranking WTA virtuale con l’eventuale semifinale a Chennai: 102a con 740 punti.

Ranking WTA virtuale con l’eventuale finale a Chennai: 96a-97a con 805 punti.

Ranking WTA virtuale con l’eventuale vittoria a Chennai: 78a-80a con 892 punti.