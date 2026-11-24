L’intervento chirurgico al ginocchio destro a cui si è sottoposto Jannik Sinner a Turku, in Finlandia, per risolvere la sindrome della bandelletta ileotibiale, ha immediatamente catalizzato l’attenzione dei vertici dello sport italiano. A commentare la svolta nel percorso clinico del campione azzurro — fermo dal trionfo di Wimbledon dello scorso 12 luglio — è intervenuto il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio.

A margine di un evento allo Stadio Olimpico di Roma, il numero uno dello sport italiano ha espresso tutta la sua vicinanza al tennista altoatesino, non nascondendo però un velo di rammarico per le tempistiche con cui si è arrivati in sala operatoria dopo lunghi mesi di terapie conservative.

“Gli facciamo un applauso tutti quanti, mi dispiace solo che siano passati tanti mesi per arrivare a questa decisione“, ha dichiarato Buonfiglio. Il presidente del CONI ha poi voluto ribadire la stima profonda per la tempra del giocatore: “Il carattere di Jannik lo conosciamo tutti, anche la sua determinazione e la sua attenzione ai dettagli“.

“Lui è molto giovane e mi auguro vada bene il suo recupero: ho avuto l’onore di premiarlo ed è un piacere parlare con lui. È un’eccezione e un esempio che stimola l’attenzione dei ragazzi attraverso la vittoria e i comportamenti“, ha concluso.