Inizia in trionfo la stagione per i colori italiani nella Coppa del mondo di PGS femminile. Lucia Dalmasso, grazie a una prestazione esemplare, si aggiudica il successo nella gara inaugurale disputata sulle nevi di Snow Ruyi, in Cina.

L’azzurra si esibisce in una serie di discese impeccabili, denota una straordinaria stabilità sulla tavola e nel momento decisivo della gara diventa inarrestabile. Nella Big Final il bronzo olimpico a Milano Cortina 2026 piega l’olandese Michelle Dekker per 36 centesimi.

C’è anche uno scontro tutto azzurro nel cammino della vincitrice di giornata. Dalmasso, al settimo successo della sua carriera in Coppa del Mondo, aveva superato nei quarti di finale la connazionale Jasmin Coratti, battuta con un vantaggio di 53 centesimi.

Al termine della gara Lucia Dalmasso commenta così la sua giornata trionfale: “È stato divertente oggi anche perché tutte e due le linee erano fantastiche, erano perfette fino alla fine, di conseguenza è stato tutto un gioco. Speriamo in un’altra gara così”.