Luca De Tullio e D’Ambrosio volano ai Mondiali in vasca corta. Tris di Quadarella, Franceschi instancabile

Cala il sipario sulla terza e ultima giornata di finali degli Assoluti invernali in vasca corta di Riccione, appuntamento che rappresenta anche un’importante occasione di qualificazione per i Mondiali 2026 di Pechino, in programma anch’essi in vasca da 25 metri.

Nei 50 stile libero femminili, Emma Virginia Menicucci non riesce a centrare il tempo limite per la qualificazione iridata, ma conquista il personale con un ottimo 24″11, precedendo Elena Capretta (24″41) e Agata Maria Ambler (24″44). Un campionato decisamente positivo per Menicucci, che completa la doppietta dopo l’ottima prestazione nei 100 stile libero.

I 200 dorso maschili sono nel segno di Lorenzo Mora che, dopo la soddisfazione del successo nei 50 nella giornata di ieri, si prende anche il titolo sulla distanza più lunga, fermando il cronometro a 1’50″42. Alle sue spalle Daniele Del Signore (1’51″14) e Pietro Ruggero Ubertalli (1’51″16). Nella prova femminile, invece, il miglior riscontro è quello di Giulia D’Innocenzo, vincitrice in 2’04″47.

Nei 50 farfalla maschili, gara che ha segnato anche la conclusione della carriera agonistica di Marco Orsi, Simone Stefanì si conferma l’uomo più in forma, sfiorando il tempo limite per la qualificazione ai Mondiali (22″09) con un eccellente 22″15. Alle sue spalle si classificano Andrea Battista Candela (22″54) ed Edoardo Valsecchi (22″67).

Nei 200 farfalla femminili, Paola Borrelli conquista il titolo in 2’06″15, precedendo Sofia Sartori (2’06″63) ed Helena Musetti (2’07″72). Non arriva il tempo limite per la qualificazione iridata, così come accade nei 200 rana maschili, dove a imporsi è Alessandro Fusco in 2’04″62. Completano il podio Christian Mantegazza (2’05″74) e Nicolò Martinenghi (2’06″34). Resta invece un pizzico di rammarico per Gabriele Mancini, quinto in 2’06″97.

Nei 200 rana femminili, Sara Franceschi conferma l’ottimo stato di forma già mostrato nei 100 rana e nei 400 misti, conquistando il titolo in 2’20″30. Non arriva il tempo limite per Pechino, ma la toscana mette comunque a referto una prestazione di assoluto valore. Sul podio salgono anche Francesca Fangio (2’21″11) e Lucrezia Mancini (2’23″71).

Grande protagonista dei 200 stile libero maschili è Carlos D’Ambrosio, che conquista il titolo con un notevole 1’41″26, andando sotto il limite individuale fissato dalla Federnuoto (1’41″59) e firmando il sesto crono mondiale stagionale. Alle sue spalle Alessandro Ragaini (1’43″05) e un ottimo Alberto Razzetti (1’43″14).

Arriva il tris di Simona Quadarella, che si impone nei 400 stile libero in 3’59″98, quarto crono mondiale stagionale. L’azzurra, pur non avendone bisogno ai fini della qualificazione, scende anche sotto il limite fissato dalla FIN per i Mondiali di Pechino (4’00″09). Completano il podio Noemi Cesarano (4’03″32) ed Elisa Pignotti (4’03″58).

Nei 200 misti maschili, in assenza di Razzetti, impegnato in altre prove nel corso di questo campionato, Jacopo Barbotti si prende la rivincita su Simone Spediacci dopo il confronto nei 400 misti di ieri. Barbotti tocca per primo in 1’53″48, con un margine di appena 19 centesimi sul rivale. Un crono interessante, non troppo distante dal limite imposto dalla FIN per la qualificazione iridata (1’52″89).

Straordinaria Sara Franceschi, che dopo il successo nei 200 rana si impone anche nei 200 misti femminili, fermando il cronometro a 2’07″08 e stabilendo il personale. Resta nel mirino il tempo limite per Pechino, fissato a 2’06″59. Alle sue spalle Chiara Della Corte (2’07″75) e la giovanissima Sofia Napoli, classe 2010, che chiude in 2’09″50 e conferma di essere un prospetto da seguire con attenzione.

A chiudere il programma della manifestazione è l’eccellente prova di Luca De Tullio, che conquista il successo nei 1500 stile libero con il tempo di 14’22″62. Una prestazione di grande spessore, che gli vale il pass per i Mondiali di Pechino grazie a un crono ampiamente inferiore al limite richiesto dalla FIN (14’25″29). Per lui anche il quinto tempo mondiale stagionale.

Si chiude così la rassegna tricolore di Riccione, tra conferme, nuovi primati personali e qualificazioni iridate. Il bilancio della terza giornata premia soprattutto De Tullio, Quadarella, D’Ambrosio e Franceschi, protagonisti di prestazioni di rilievo in vista dell’appuntamento mondiale di Pechino.