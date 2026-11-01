Lotta, assegnati gli ultimi titoli nello stile libero maschile ai Mondiali di Astana

Va ufficialmente in archivio l’ottava e ultima giornata dei Campionati Mondiali di lotta olimpica 2026, appuntamento principale dell’intera stagione internazionale andato in scena questa settimana presso la Barys Arena di Astana (in Kazakistan). Day-8 in cui sono stati assegnati gli ultimi quattro titoli della rassegna iridata nello stile libero maschile.

Oggi non erano presenti lottatori azzurri, con l’Italia che aveva già terminato la sua spedizione un paio di giorni fa restando a bocca asciutta in termini di medaglie. Partiamo dalla categoria olimpica -57 kg, che ha visto il netto successo dello statunitense Spencer Richard Lee in finale per manifesta superiorità sul 10-0 nei confronti del messicano Roman Bravo Young. Sul terzo gradino del podio il russo Abubakar Mutaliev ed il nordcoreano Chong Song Han.

Passiamo infine alle categorie non olimpiche, con lo statunitense Levi David Heines che ha trionfato nei -79 kg battendo di misura nell’ultimo atto l’iraniano Mohammad Nokhodilarimi mentre il russo Amanula Gadzhimagomedov si è laureato campione del mondo nei -92 kg regolando in finale per 3-2 l’americano Trent Hidlay.