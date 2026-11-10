Lorenzo Sonego batte Halys e va al secondo turno a Stoccolma

Lorenzo Sonego si qualifica per il secondo turno dell’ATP 250 di Stoccolma. Battuto per 6-4 7-6(4) il francese Quentin Halys dopo un’ora e 28 minuti: adesso al secondo turno ci sarà il cileno Alejandro Tabilo, numero 4 del seeding, mentre più tardi vedremo Lorenzo Musetti impegnato contro il britannico Toby Samuel.

Primo set che non vive esattamente del massimo numero possibile di brividi. O meglio, uno 0-30 c’è, e lo ha a disposizione Sonego nel primo game, ma nient’altro di significativo si verifica dopo i quattro punti di fila qui vinti da Halys. Questo è il quadro, almeno, fino al 4-4, quando il francese perde la battuta a 15, il torinese raccoglie e chiude il parziale d’apertura sul 6-4.

C’è qualche spunto in più nel secondo set, a partire dai primi due game ai vantaggi, ma grosso modo dopo quel momento la situazione torna a essere se non piatta quantomeno nell’attesa di una lunga-corta processione verso il tie-break. Halys rischia di “rompere” la situazione andando a procurarsi un set point sul 6-5, ma Sonego prima lo annulla e poi, nel tie-break, prende subito un minibreak di vantaggio, lo perde, ma lo riconquista sul 2-2: a quel punto tutto tranquillo fino al 7-4 finale.

11 gli ace da parte di Sonego contro i 12 di Halys, in un confronto nel quale conta quel poco che entrambi riescono a fare con la seconda: 13/21 per l’italiano, 7/20 per il francese con entrambi a percentuali altissime di punti vinti con la prima (88% e 90% rispettivamente, appena 9 punti in totale).