Missione compiuta per Lorenzo Musetti, che apre con una vittoria la campagna azzurra alle Finals di Coppa Davis. Sul cemento dell’Unipol Arena, il tennista carrarino supera il sudcoreano Seongchan Hong con il punteggio di 6-0, 7-6(5) in circa un’ora e mezza di gioco, regalando all’Italia il primo punto nella sfida dei quarti di finale contro la Corea del Sud.

Ai microfoni di SuperTennis, subito dopo l’ultimo quindici, l’azzurro ha analizzato a caldo un match dai due volti, dominato nel primo parziale ma diventato improvvisamente in salita nel secondo: “Avevo iniziato veramente bene e poi mi sono complicato la partita“, ha ammesso Musetti.

Al di là delle difficoltà tecniche del secondo set, a prevalere è però la gioia per il ritorno al successo in singolare con la maglia azzurra, che mancava dal 2022: “È un’emozione difficile da descrivere, negli ultimi anni non sono mai riuscito a dare il mio contributo fino in fondo nonostante le vittorie e sono tanto contento di aver portato questo primo punto“.

Nel suo intervento c’è spazio anche per spiegare la scelta sofferta dell’edizione passata e ribadire il legame visceralmente forte con la Nazionale: “Tengo tantissimo a questa maglia. L’anno scorso purtroppo non sono potuto venire visto il fine stagione impegnativo e la nascita di mio figlio: è stata una decisione difficile da prendere ma sono contento di essere tornato“.

Un ritorno accolto dall’entusiasmo del pubblico bolognese, che Musetti non esita a caricare in vista del secondo singolare che vedrà impegnato Flavio Cobolli contro Soonwoo Kwon: “Questo palcoscenico è bellissimo, è una bolgia. Ora tutto questo tifo fatto per me moltiplicatelo per due per Flavio e il match che lo aspetta. E adesso, ripeto, fatevi sentire per lui!“.

Infine, un messaggio chiaro alle rivali sul valore e la compattezza della squadra capitanata da Filippo Volandri: “Siamo un gruppo unito, dei professionisti, siamo noi quelli da battere“.