Ci sono imprese che, quando vengono realizzate, riecheggiano per anni negli annali dello sport. L’Italia affronta la corazzata Spagna nella finale di Coppa Davis 2026, incontro che si giocherà oggi a Bologna a partire dalle 15:00. Lorenzo Musetti, atteso protagonista del primo singolare, parte da sfavorito nella sfida con Rafael Jodar.

I precedenti di quest’anno parlano chiaro. Il giovane iberico, salito alla ribalta delle cronache grazie a una stagione straordinaria culminata con la partecipazione alle ATP Finals, ha vinto infatti i due confronti diretti disputati nel corso del 2026.

Nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Washington, Jodar ha rimontato lo svantaggio iniziale e si è aggiudicato l’incontro con il punteggio di 1-6 6-1 6-4. I due giocatori si sono ritrovati faccia a faccia poche settimane dopo nel terzo turno del torneo ATP Masters 1000 di Montreal e la musica non è cambiata. Lo spagnolo ha battuto il giocatore toscano 6-4 6-3.

Doveroso però precisare che in quel periodo il giocatore azzurro non era certamente nelle migliori condizioni dal punto di vista fisico a causa dei problemi che lo hanno tormentato nel corso dell’annata. Bisogna ricordare che la Coppa Davis rappresenta una competizione molto particolare, che in numerose circostanze esula dalle logiche tradizionali del circuito e scompagina quelli che possono sembrare valori chiari e netti in sede di pronostico.