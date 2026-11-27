Lorenzo Musetti ha portato in vantaggio l’Italia sulla Cechia nella prima semifinale di Coppa Davis: l’azzurro ha vinto nettamente il singolare d’apertura del tie portando gli azzurri ad un solo punto dalla finale. Le emozioni del numero 2 dell’Italia sono state intercettate subito dopo il successo nella consueta intervista in campo.

L’azzurro esprime tutta la propria gioia nelle prime parole a caldo: “Sono veramente contento, era importante per me, e non è facile parlare dopo questa partita. Sapevo di dover giocare il mio miglior tennis, specialmente per disinnescare il suo servizio“.

La ricetta vincente di Musetti: “E’ stato difficile, ma alla fine sono sempre riuscito a tenere il mio servizio, e anche alla fine ce l’ho fatta nel miglior modo possibile, con l’atteggiamento giusto e l’energia dei miei compagni. Siamo un gruppo unito, e così andiamo contro chiunque“.