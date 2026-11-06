Lorenzo Musetti giocherà a Stoccolma prima della Davis. In palio i punti per il 2027: come funziona

Lorenzo Musetti giocherà il torneo ATP 250 di Stoccolma, che andrà in scena sul cemento indoor della capitale svedese da domenica 8 a sabato 14 novembre. Dopo aver vinto il torneo ATP 250 di Lione e aver sconfitto Alexander Zverev (numero 1 del mondo) al secondo turno del Masters 1000, il tennista italiano si rimetterà in gioco in terra scandinava in vista della Coppa Davis, che andrà in scena a Bologna dal 24 al 29 novembre.

La presenza del carrarino è stata ufficializzata dagli organizzatori, dopo un late entry concesso per l’occasione. Il numero 24 del mondo avrà così l’occasione di raccogliere punti, che varranno già per la Race 2027: a partire da quest’anno, infatti, gli eventi successivi al Masters 1000 di Parigi vengono conteggiati per la classifica dell’anno successivo e rappresenteranno un buon buono per avviare l’annata agonistica in anticipo.

Per il momento sono annunciati anche lo statunitense Taylor Fritz, il norvegese Casper Ruud (campione in carica), il danese Holger Rune e il francese Ugo Humbert. Ricordiamo la progressione dei punti in palio: 25 per il secondo turno, 50 per gli ottavi, 100 per la semifinale, 165 per la finale, 250 per il vincitore.