Un Lorenzo Musetti semplicemente meraviglioso regala il primo punto all’Italia nella semifinale di Coppa Davis contro la Cechia. Un capolavoro di bravura e bellezza quello del toscano, che domina Jakub Mensik, imponendosi in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e ventisei minuti di gioco. Una prestazione veramente straordinaria quella di Musetti, che regala l’1-0 fondamentale alla squadra azzurra, che ora si affiderà a Flavio Cobolli, che a breve scenderà in campo contro Jiri Lehecka in un match difficilissimo.

A Mensik non sono bastati tredici ace contro i quattro di Musetti, che ha commesso sei doppi falli rispetto ai due del ceco. Il toscano, però, ha annullato tutte le sei palle break concesse. Soprattutto la seconda di servizio ha fatto la differenza, con Musetti che ha vinto il 58% dei punti con questo colpo, mentre Mensik solamente il 25%.

Musetti deve subito affrontare un momento complicatissimo, quando si trova sotto 0-40 nel terzo game. Il toscano, però, ne esce con personalità soprattutto sulla seconda e la terza con un bel vincente di dritto e con un ace centrale. Nel sesto game è l’azzurro a procurarsi una palla break, ma Mensik cancella tutto con un ace. L’occasione ritorna nuovamente nell’ottavo game, quando il toscano si procura un’altra palla break e questa volta il dritto tradisce il ceco. Musetti ha tre set point consecutivi nel nono gioco, manca i primi due, ma sul terzo Mensik affossa la risposta, che consegna il 6-3 all’azzurro.

Grande equilibrio nel secondo set dove si segue l’andamento dei turni di servizio almeno fino al settimo gioco. Musetti gioca davvero benissimo e va a procurarsi due palle break, chiudendo a rete un punto che fa impazzire tutto il pubblico italiano presente a Bologna. Mensik subisce il momento e commette clamorosamente doppio fallo. Nel game successivo si ribalta tutto, perché è il ceco ad avere due palle del controbreak, ma ancora una volta Musetti ne esce alla grandissima e tiene un delicatissimo turno di servizio. Avanti 5-4, Musetti si trova a servire per il match, ma concede un’altra palla break a Mensik. Il toscano, però, ancora una volta comanda lo scambio (anche con un nastro fortunoso) e alla fine il ceco spara in rete il dritto. Al primo match point l’azzurro chiude sul 6-4 con il dritto di Mensik che vola via e con il pubblico di Bologna che può esplodere di gioia. Italia avanti 1-0 sulla Cechia.