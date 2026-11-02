Lorenzo Musetti conferma il buon momento e piega un solido Hurkacz nel debutto a Parigi

Parigi indoor smette di essere un problema per Lorenzo Musetti. Il carrarino, che nelle ultime tre edizioni del Masters 1000 d’autunno era uscito sempre al primo turno, ritrova il successo sul cemento francese a quattro anni dall’ultima volta. Sotto il tetto della Defense Arena ha battuto Hubert Hurkacz con il punteggio di 7-6(3), 7-6(10), al termine di un’ora e 45 minuti giocati sul filo dell’equilibrio.

Sulla carta, l’ostacolo era tra i più scomodi. Il polacco, uno dei servitori più incisivi del circuito, su una superficie veloce come questa parte con un vantaggio evidente. Il match ha confermato i pronostici nella forma, ma non nella sostanza: ha vinto chi ha retto meglio la pressione. Il numero che più di ogni altro spiega la partita è lo zero alla voce break, per entrambi i giocatori. Musetti ha dovuto affrontare una sola palla break, nel primo set, e l’ha cancellata con lucidità, evitando che l’inerzia cambiasse.

Il confronto si è deciso così nei due tie-break, dove l’azzurro ha mostrato la maggiore tenuta mentale. Nel primo, da 3-3, ha infilato quattro punti consecutivi e ha chiuso 7-3. Il secondo è stato un lungo braccio di ferro: Hurkacz ha avuto due set point, ma Musetti ha risposto in entrambi i casi senza tremare. Sul 12-10, al quarto match point, ha chiuso il conto anche grazie a un errore a rete del rivale su una volée tutt’altro che proibitiva.

La vittoria conferma il buon momento di Musetti, che ha ottenuto sette successi nelle ultime otto partite, e racconta anche una crescita del suo gioco: più propositivo negli scambi e sostenuto da una battuta che oggi gli garantisce molti più punti gratuiti.

Ora lo attende un test di alto livello. Al secondo turno troverà Alexander Zverev, che scenderà in campo per la prima volta da numero 1 del mondo. I precedenti sono favorevoli all’italiano, avanti 3-2, e promettono un incrocio equilibrato, destinato a dire quanto possa spingersi Musetti nel torneo parigino.