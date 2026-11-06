Lorenzo Musetti a Stoccolma: il cambio di regolamento e perché i punti varranno per il ranking ATP del 2027

Lorenzo Musetti giocherà l’ATP 250 di Stoccolma, in programma da domenica 8 a sabato 14 novembre: l’azzurro inizia già a mettere fieno in cascina in vista della prossima stagione, dato che, come accade per i Challenger giocati dopo le Finals, anche questo torneo conterà per la Race to Turin 2027.

Rispetto allo scorso anno, infatti, quest’anno c’è stato un cambio di regolamento: il torneo che si gioca nella settimana precedente le ATP Finals non vale per la Race 2026, che invece si chiuderà al termine dell’ATP Masters 1000 di Parigi e non sabato 14 novembre.

Il cambio di regolamento è arrivato al termine della scorsa stagione, quando l’ultimo qualificato praticamente è stato resto noto il giorno prima dell’inizio delle ATP Finals, proprio con Lorenzo Musetti che fino alla fine, giocando la finale ad Atene, aveva cercato di sopravanzare il canadese Felix Auger-Aliassime.