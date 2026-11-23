Lorenzo Mora è stato l’ospite dell’ultima puntata di Swim Zone, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il dorsista azzurro, reduce dagli ottimi risultati ai Campionati Assoluti in vasca corta di Riccione, ha analizzato il suo momento ed i suoi obiettivi futuri.

Il nativo di Carpi ha iniziato il suo racconto da un quadro generale della manifestazione disputata nella piscina romagnola: “Sicuramente sono molto soddisfatto. Mi auguravo questi risultati, ma visto l’inizio della stagione non era affatto scontato. Specialmente quest’anno sto evolvendo sulla velocità e sul resto. Sui 50 potevo avere l’idea di fare bene a livello di tempi messi dalla Federazione, mentre sui 100 e 200 era più tosta anche se non sono andato lontano. Sui 50 speravo di fare così, ma pensavo di poterlo fare solo con la gara perfetta, invece l’ho realizzato con una prestazione con qualche errore. Sono soddisfatto nel complesso del mio percorso agli Assoluti, sono andati bene”.

Come si comporta un atleta in una manifestazione lunga nella quale deve affrontare diverse gare e, nel caso, la prima non va bene? Il dorsista classe 1998 spiega il suo punto di vista: “Dipende tantissimo dalla competizione. Una Coppa del Mondo ha logiche a parte, come per prendere i soldi devi arrivare in finale. Io sono uno che riesce a rimanere sul pezzo anche se la prima gara non va bene, nella seconda sarei comunque in grado di dare il massimo. In Coppa del Mondo lasciavo andare le cose, mentre a Riccione sai che devi stare concentrato per 3 giorni. Una volta subivo e basta queste situazioni, ora con l’esperienza ho imparato a reagire a queste dinamiche”.

A livello di allenamento e impostazione, il carpigiano ammette di avere cambiato molto negli anni: “Sono cresciuto con la consapevolezza che essere conscio del proprio corpo e di corsa serva al proprio corpo sia fondamentale. Ora nuoto un quinto di prima forse anche meno a livello di distanza, cercando di condensare in pochi metri tutto quello che mi serve. Quando mi allenavo tantissimo non sempre trovavo le giuste sensazioni in vasca in gara. Ora lavorando in maniera diversa so come dare il 100% anche in un tempo ridottissimo e non ho bisogno di tempo per dare il mio massimo. Il cambio è stato fondamentale”.

Nuotare diverse distanze amplia il quadro degli allenamenti. Nel caso di Mora, poi, i cambiamenti sono stati radicali: “Sono sostanzialmente andato via da Ostia non tanto per dinamiche varie ma, dopo l’anno olimpico e aver fallito un’altra Olimpiade volevo cambiare. Sono tornato ad allenarmi con molta più calma e da quando sono tornato a Bologna l’obiettivo era stare meglio in acqua volta dopo volta. Quest’anno ho messo in moto un percorso ben preciso e agli occhi di tutti. Ad ogni modo in pochi ormai continuano a correre quantità di chilometri ampie. Prima nuotavo talmente tanto che mi sembrava di correre i 400 dorso e non 50, 100 e 200. Quelle distanze sono ben precise a livello di impostazione nel mio caso. Nei 200 ho anche modo di pensare in vasca, nelle altre misure no. Sono convinto che le dinamiche di allenamento cambieranno ancora perché spesso si procede ancora su modalità antiquate sia dentro sia fuori dall’acqua”.

A 28 anni non si può parlare di “senatore” ma, sicuramente, per Mora iniziano a vedersi rivali molto più giovani in vasca: “Sicuramente è diverso. Non so come descriverlo. A Riccione avevo di fianco a me in finale un ragazzo di 17 anni. Fa un po’ effetto, ti fa ricordare quando eri tu a quell’età e ti fa capire di essere un po’ un ponte tra le generazioni. Mi sento una sorta di fratello maggiore che vede questi ragazzi fare quello che io ho fatto anni fa. Da un lato fa anche piacere perché gareggiare sempre contro gli stessi avversari non è il massimo, meglio così. Io rimarrò in gara fino a che mi renderò conto di essere competitivo”.

Nel 2027 potrebbero svolgersi gli Europei in vasca corta in Italia, a Milano. Un obiettivo? “Era una voce che girava e, ovviamente, mi piacerebbe tantissimo. Li avrei preferiti nel 2028 per dare l’addio in casa più che sei mesi prima delle qualifiche olimpiche. Ritiro? A parte le battute inizio ad avere una certa età e non è scontato proseguire dopo i 30 anni”.

A dicembre, invece, vivremo il Mondiale in vasca corta a Pechino. “Arrivo all’evento già con il sorriso. Se poi realizzassi un 22″61 nei 50 dorso sarei ancor più felice. Sarò in vasca con grande serenità. Sono 4 anni che provo a fare quel record italiano, riuscirci sarebbe davvero la ciliegina sulla torta. A parte gli scherzi, tra tempo e medaglia, ovviamente sceglierei la medaglia”.

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