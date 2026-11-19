Frances Tiafoe cresce alla distanza, supera Flavio Cobolli nella seconda giornata del girone Ivan Lendl delle ATP Finals e alimenta così il sogno semifinale. L’americano, per riuscire a superare il turno, dovrà battere il russo Daniil Medvedev nel match spareggio di domani.

Lo statunitense, testa di serie numero sette, ha analizzato la sua prova nella conferenza stampa al termine del match soffermandosi in particolare sul difficile inizio di una partita che ha vissuto la svolta nel finale di primo set. Tiafoe ha poi espresso la legittima soddisfazione per essere ancora in gioco.

Il commento di una sfida indirizzata dall’esito del primo set: “È stata dura, soprattutto il primo set, non ho iniziato bene ed ero un po’ contratto. Credo che nei primi game mi avrebbe battuto chiunque. I due set point annullati hanno fatto un po’ la differenza”.

Sul decisivo confronto di domani contro Medvedev: “Sono contento di aver vinto questa partita e di essere ancora in gioco. Sono emozionato perché mi posso giocare la qualificazione contro Daniil, è un campione e senza giocare al massimo è impossibile batterlo. Vedremo quello che accadrà, intanto mi sto godendo questa settimana”.