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Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live testuale del match Virtus Bologna-Panathinaikos, valido per la dodicesima giornata della regular season dell’Eurolega 2026/2027. La squadra emiliana deve proverà a interrompere la striscia di cinque sconfitte negative contro la corazzata ellenica.

Nell’ultimo incontro disputato nella competizione, i ragazzi di Alex Mumbru hanno perso 103-91 contro i turchi dell’Anadolu Efes Istanbul, risultato che ha fatto scendere la compagine bolognese in sedicesima posizione nella graduatoria, cn solo quattro vittorie in undici sfide.

La Virtus deve ripartire dalla buona prestazione di venerdì in fase offensiva, con Derrick Alston, Marcus Carr e Rasheed Bello tra i più positivi.

Il team allenato da Zeljko Obradovic, invece, è reduce dalla sconfitta per 76-74 contro Barcellona, al termine di un incontro di altissimo livello. Nella squadra di Atene gli elementi di punta sono i due statunitensi Nigel Hayes-Davis e Kendrick Nunn, oltre al francese Sylvain Francisco.

Il match tra Virtus Bologna e Panathinaikos si giocherà al PalaDozza di Bologna e avrà inizio alle ore 21.00. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con aggiornamenti costanti e cronaca dettagliata. Buon divertimento!