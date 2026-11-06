LIVE Virtus Bologna-Dubai, Eurolega basket in DIRETTA: serve un successo per mantenere intatte le ambizioni

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Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Virtus Bologna-Dubai, Eurolega basket. Unico impegno settimanale in Eurolega per i bianconeri attesi dal pronto riscatto per continuare a mantenere intatte le ambizioni.

Le V-nere tornano a giocare di fronte al proprio pubblico dopo il doppio turno della scorsa settimana, con la squadra di coach Alex Mumbru sconfitta nettamente dallo Zalgiris Kaunas (74-91) e in rimonta dal Besiktas Istanbul (101-103) dal +13 a meno di quattro minuti dalla sirena finale. 4-5 è lo score degli emiliani, con Derrick Alston Jr. e Wendell Moore Jr. che proveranno a trascinare i compagni verso un successo per la classifica e per il morale.

Situazione leggermente diversa per Dubai Basketball, con la compagine degli Emirati Arabi Uniti che si trova in ottava posizione in graduatoria con un record di 6-3 dopo nove giornate fin qui disputate. Fari puntati sul cecchino Filip Petrusev (20 punti per l’ex Stella Rossa nella vittoria casalinga contro l’Hapoel Tel Aviv) e sul centro Elie Okobo, con Dwayne Bacon e McKinley Wright a dare man forte.

Palla a due che verrà alzata questa sera al PalaDozza di Bologna alle ore 20:30. Diretta tv affidata alle telecamere diSky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Virtus Bologna-Dubai, Eurolega basket 2026-2027!