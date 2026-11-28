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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Talmassons Volley e la Numia Vero Volley Milano, valido per il campionato di A1 femminile con le meneghine che vogliono tornare a vincere in campionato dopo la sconfitta in trasferta contro le rivali dell’Imoco Volley Conegliano che ha superato il big match per 1-3.

Quella dell’Unipol Forum, tuttavia, è la sola e per ora unica sconfitta di Milano in campionato visto che le ragazze di coach Gianlorenzo Blengini prima di sfidare le Pantere non avevano mai perso in stagione e contro Talmassons volgiono riprendere il trand positivo di nove vittorie: ovviamente, la Numia è parecchio favorita contro la formazione friulana.

La partenza in campionato di Talmassons, che gioca il campionato da neopromossa dall’A2, è discretamente buono con ben quattro vittorie e sei sconfitte nei primi dieci incontri con il nono posto in provvisorio in classifica. Ovviamente, la stagione è lunga ma la formazione friulana sta dimostrando di poter restare nella categoria più importante della pallavolo femminile italiana.

Il match tra Talmassons e Milano inizierà alle 20.00 e verrà disputato al Pala Carnera di Udine. I giudici di gara saranno Alessandro Rossi come primo, Riccardo Faia come secondo, con Alberto Libralesso come assistente al video check. Potrete seguire l’intera cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, buon divertimento a tutti!