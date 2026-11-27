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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dello slalom gigante parallelo di Snow Ruyi, gara inaugurale della Coppa del Mondo di snowboard parallelo 2026/2027. Nella località sciistica cinese il contingente italiano proverà a recitare ancora una volta un ruolo da protagonista, come accaduto nell’annata olimpica vissuta nel 25/26. Appuntamento alle 6.00 con le fasi finali ad eliminazione diretta, ma bisognerà come sempre passare dal round di qualificazione.

Al maschile gli azzurri saranno guidati dal veterano Roland Fischnaller, che ha deciso di proseguire la propria carriera a 46 anni. Team completato da Maurizio Bormolini, Aaron March, Tommy Rabanser, Daniele Bagozza, Mirko Felicetti, Gabriel Messner ed Edwin Coratti. Italia dunque d’assalto, con la solita sfida all’Austria che sembra inevitabile. Austriaci al via con 8 rappresentanti tra cui spiccano Fabian Obmann, Andreas Prommegger ed Alexander Payer. Da seguire con attenzione anche il tedesco Stefan Baumeister, il bulgaro Radoslav Yankov, il sudcoreano Lee Sangho e lo sloveno Jan Kosir.

Per quel che riguarda il comparto femminile l’Italia si affiderà a Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Elisa Fava e Sofia Valle. Anche tra le donne ci sarà una veterana, ovvero l’eterna Claudia Riegler. L’austriaca gareggerà alla veneranda età di 53 anni sfoggiando tutta la sua classe. Diverse assenti nelle tappe inaugurali cinesi a partire da Tsubaki Miki. La fuoriclasse giapponese, detentrice delle ultime due sfere di cristallo generali, inizierà la stagione in quel di Cortina. Out per tutta l’annata invece Ramona Theresia Hofmeister, che ha annunciato la gravidanza a giugno. Tra le più attese la ceca Zuzana Maderova, l’olandese Michelle Dekker, l’elvetica Flurina Baetschi e la tedesca Melanie Hochreiter.

Lo slalom gigante parallelo di Snow Ruyi, gara inaugurale della Coppa del Mondo di snowboard parallelo 2026/2027, inizierà alle 6.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto run per run. Buon divertimento e forza azzurri!