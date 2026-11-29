CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Serbia-Italia, Qualificazioni Mondiali basket 2027. Secondo impegno per gli azzurri in questa finestra autunnale della seconda fase (girone J) sulla strada verso la rassegna iridata del prossimo anno.

La rappresentativa tricolore ha lottato per 40’ al PalaEur di Roma giovedì sera – sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – contro la Turchia infliggendole la prima sconfitta (86-72) con Nico Mannion in grande spolvero e ‘Momo’ Diouf decisivo sotto il ferro. Il CT Luca Banchi ritrova Alessandro Pajola ma dovrà fare a meno dell’infortunato John Petrucelli e di Gabriele Procida non al 100%, alla ricerca del riscatto del ko dell’andata (64-76).

La Serbia cerca di cancellare la pesante battuta d’arresto di giovedì in quel di Klaipeda contro la Lituania (97-78), con la squadra padrona di casa che avrà a disposizione per il match odierno i suoi migliori giocatori come Alen Smailagic (ex Virtus Bologna) o Marko Guduric compagno di Ricci e Tonut all’Olimpia Milano e allenato proprio da Luca Banchi. Il tutto nell’ambiente caldissimo dell’impianto di Belgrado, che proverà a spingere i serbi per 40’.

Palla a due che verrà alzata questa sera all’Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado (Serbia) alle ore 19:00. Diretta tvaffidata alle telecamere di Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming garantita da SkyGO, Now TV e DAZN. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Serbia-Italia, Qualificazioni Mondiali basket 2027!