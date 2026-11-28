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Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle sprint maschile e femminile a tecnica classica di Ruka, in Finlandia, seconde gare della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2026/27 di sci di fondo. Sabato 28 novembre le qualificazioni scatteranno alle 8.45 italiane, mentre dalle 11.15 si disputeranno quarti, semifinali e finali. Sull’anello di 1,2 km i migliori trenta di ciascuna qualifica accederanno alle batterie. Dopo le due 10 km di venerdì, comincia anche la corsa alle coppe di specialità.

Tra le donne, la Svezia riparte dalle prime due della scorsa classifica sprint. Maja Dahlqvist ha conquistato la coppa con 814 punti, appena 16 più di Johanna Hagström, vincitrice un anno fa proprio a Ruka. Il pronostico passa anche da Linn Svahn, quinta nella graduatoria di specialità, oro olimpico in alternato a Milano Cortina e già seconda venerdì nella 10 km alle spalle di Ebba Andersson. La Svezia deve fare a meno di Jonna Sundling, quarta nella scorsa coppa sprint e fermata da un raffreddore. Hanno invece chiuso la carriera l’elvetica Nadine Fähndrich, terza in quella graduatoria, e la statunitense Jessie Diggins, settima.

La norvegese Kristine Stavås Skistad è la rivale più insidiosa per le svedesi se la gara si decide in volata. La Finlandia può contare su Johanna Matintalo e Jasmi Joensuu, terza e quarta nella passata edizione. Joensuu, nona nella coppa sprint, ha poi vinto in classico al Tour de Ski in Val di Fiemme. La Germania si affida a Coletta Rydzek e Laura Gimmler, sesta e decima nella graduatoria di specialità, con Gimmler seconda in alternato a Goms dietro Svahn.

In campo maschile il favorito è Johannes Høsflot Klæbo, detentore della coppa sprint, campione olimpico e vincitore qui un anno fa davanti a Erik Valnes e Ansgar Evensen. Il norvegese arriva dal terzo posto nella 10 km di venerdì e ritrova entrambi i connazionali. In squadra ci sono anche Lars Heggen, secondo nella scorsa coppa sprint e vincitore a Oberhof in tecnica libera, e Oskar Opstad Vike, bronzo olimpico in alternato. Fra gli avversari della Norvegia spiccano Jules Chappaz, quarto a Ruka nel 2025 e quinto nella classifica di specialità, e il finlandese Lauri Vuorinen, finalista sia qui sia a Tesero.

Per l’Italia è la prima sprint di Coppa dopo il ritiro di Federico Pellegrino, terzo nella scorsa classifica di specialità e vincitore dell’ultima gara a Lake Placid. In alternato il riferimento è Simone Mocellini. Diciottesimo a Ruka un anno fa, il trentino ha poi chiuso quarto a Goms e 11° nella sprint olimpica, subito davanti a Simone Daprà. Il primo obiettivo è tornare in semifinale. Anche Elia Barp ha dato un segnale nel test in classico di Muonio, chiuso al quarto posto.

Tra le azzurre, Federica Cassol riparte dall’ottavo posto dello scorso novembre a Ruka. Iris De Martin Pinter, sesta nella sprint a skating di Oberhof, ha già mostrato di poter avanzare anche in alternato con il 12° posto a Goms e il quarto nella prova di preparazione a Muonio. Nello stesso test Nadine Laurent ha chiuso sesta, mentre per Nicole Monsorno il primo traguardo è superare la qualifica, mancata di due posizioni un anno fa. Il precedente di Caterina Ganz, 16ª nella scorsa sprint di Ruka e 13ª venerdì nella 10 km, offre all’Italia un’altra carta per le batterie.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sprint a tecnica classica in programma a Ruka ( Finlandia), seconde gare della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2026/27 di sci di fondo: minuto dopo minuto, per non perdere davvero nulla. Si comincia a partire dalle ore 8.45 con le qualificazioni. Dalle 11.15 la fase finale. Buon divertimento!