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Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle 20 km maschile e femminile con partenza in linea di Ruka, che chiudono la prima tappa della Coppa del Mondo 2026/27 di sci di fondo. Domenica 29 novembre, dopo la 10 km e la sprint in alternato, si passa alla tecnica libera. Gli uomini partiranno alle 10.00 italiane, le donne alle 11.55. Entrambe le gare si disputano su cinque giri di 4 km.

Johannes Høsflot Klæbo parte con il pettorale 1 e la maglia gialla. Terzo nella 10 km di venerdì e secondo nella sprint di sabato dietro Oskar Opstad Vike, il norvegese cerca il primo successo dell’inverno nella prova che un anno fa lo vide chiudere 15°. Il rivale più accreditato è Harald Østberg Amundsen, vincitore a Ruka nel 2025 e secondo nella scorsa coppa distance con 1.141 punti contro i 1.166 di Klæbo. Nell’ultimo confronto su distanza e tecnica, a Lake Placid, Klæbo lo batté in volata per otto decimi. Il terzo posto andò a Einar Hedegart, secondo anche a Ruka un anno fa e ora tornato al biathlon. La Norvegia può fare selezione con Martin Løwstrøm Nyenget, vincitore della 10 km di venerdì e quarto nella scorsa 20 km finlandese, Andreas Fjorden Ree e Mattis Stenshagen, rispettivamente terzo e quinto nella classifica distance 2025/26. Tra gli avversari spiccano Mathis Desloges, sesto qui un anno fa e argento nello skiathlon olimpico, ed Edvin Anger, terzo nella passata edizione. Attenzione anche a Savelii Korostelev, quarto nello skiathlon di Tesero e decimo venerdì in classico, al via come atleta neutrale.

L’Italia schiera Davide Graz (12), Elia Barp (13), Martino Carollo (26) e Simone Daprà (43). Un anno fa Carollo fu ottavo, Barp decimo e Graz undicesimo, tutti a meno di 14 secondi dal vincitore. Graz, 12° venerdì, ha chiuso sesto a Lake Placid a 6”5 da Klæbo. Barp, sesto nella scorsa coppa distance, arriva dal 13° posto nella 10 km. Per entrambi l’obiettivo è arrivare all’ultimo giro nel gruppo di testa. Carollo ha già mostrato di saperlo fare su questa pista e ha chiuso settimo nel test a skating di Muonio. Daprà riparte dal 34° posto dello scorso novembre. Il primo inverno dopo il ritiro di Federico Pellegrino ha già regalato all’Italia il podio di Simone Mocellini nella sprint.

Al femminile il podio del 2025 cambia volto. Jonna Sundling, vincitrice un anno fa, salta la tappa per un raffreddore, mentre Jessie Diggins, seconda a Ruka e vincitrice della scorsa coppa distance, si è ritirata. Heidi Weng, terza in entrambe le classifiche, è la principale avversaria della Svezia. Le svedesi hanno monopolizzato i podi delle prime due gare e ripartono da Frida Karlsson, quarta nella passata edizione e oro olimpico nella 10 km a skating, ed Ebba Andersson, quinta un anno fa e vincitrice venerdì. Moa Ilar, seconda nella scorsa coppa distance e ottava qui nel 2025, è un’altra carta svedese. Parte con il numero 1 Linn Svahn, leader della generale dopo il secondo posto nella 10 km e la vittoria nella sprint. Tra le outsider c’è Natalia Terenteva, quarta venerdì al rientro in Coppa del Mondo.

Per l’Italia al via Maria Gismondi (29) e Nadine Laurent (52). Gismondi cerca un riscontro nella tecnica in cui ha ottenuto il suo miglior risultato in Coppa, il sesto posto nella 10 km di Trondheim dello scorso dicembre. Quinta a skating nel test di Muonio e 41ª venerdì in classico, la laziale dovrà misurarsi con una distanza doppia e con i cambi di ritmo della partenza in linea. Per Laurent, più abituata alle sprint, sarà un’occasione per misurarsi sulle distanze. Caterina Ganz e Iris De Martin Pinter, 13ª e 22ª nella 10 km di venerdì, sono fuori dalla lista di partenza.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle 20 km maschile e femminile con partenza in linea di Ruka, che chiudono la prima tappa della Coppa del Mondo 2026/27 di sci di fondo: minuto dopo minuto, per non perdere davvero nulla. Si comincia a partire dalle ore 10.00 con la gara maschile. Dalle 11.55 la gara femminile. Buon divertimento!