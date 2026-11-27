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Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km maschile a tecnica classica con partenza a intervalli di Ruka, in Finlandia, prima gara della Coppa del Mondo 2026/27 di sci di fondo maschile. Il via è fissato alle 13.00 italiane di venerdì 27 novembre. Johannes Høsflot Klæbo comincia la rincorsa alla settima Sfera di cristallo, mentre l’Italia apre il primo inverno dopo il ritiro di Federico Pellegrino, terzo nella generale della passata stagione e ora nello staff tecnico azzurro.

Dopo i sei ori di Milano Cortina, Klæbo parte favorito per la generale. Nella 10 km il rivale più insidioso è Martin Løwstrøm Nyenget, che un anno fa lo batté di 2”1 proprio su questa pista e a gennaio vinse anche a Oberhof nello stesso formato. La Norvegia schiera inoltre Andreas Fjorden Ree e Mattis Stenshagen, quarto e settimo nella scorsa edizione della gara finlandese, oltre a Lars Heggen, quinto nella generale e già capace di vincere una sprint di Coppa. Harald Østberg Amundsen, secondo nella scorsa generale, è uno dei rivali più credibili nell’arco della stagione. A Ruka è atteso nella sprint e nella 20 km a skating.

Fra gli avversari della Norvegia spicca Iivo Niskanen, quinto a Ruka e secondo a Oberhof lo scorso inverno, che può giocarsi il podio davanti al pubblico di casa. L’austriaco Mika Vermeulen fu terzo qui nel 2025, mentre Savelii Korostelev, in gara come atleta neutrale, ha vinto il test in classico a Muonio e a Oberhof chiuse quinto. Resta in sospeso il rientro di Alexander Bolshunov. In prospettiva Coppa, lo statunitense Gus Schumacher riparte dal settimo posto nella generale e può raccogliere i risultati migliori a skating. La Francia punta su Mathis Desloges, che ha sfidato Klæbo sulle nevi olimpiche di Tesero e ha nella tecnica libera le occasioni migliori per batterlo. In classico il riferimento è Hugo Lapalus, decimo un anno fa a Ruka.

L’Italia riparte dai tre compagni di Pellegrino nella staffetta di bronzo ai Giochi. Elia Barp, ottavo nella scorsa generale, ha il precedente più incoraggiante in questo formato: a Oberhof fu quarto in alternato, a tre secondi dal podio. Davide Graz, dodicesimo nella generale, gli fu davanti di quattro decimi a Ruka, 28° contro 29°, e chiuse decimo a Oberhof. Entrare nei primi venti sarebbe un buon esordio per entrambi, con margini per salire ancora se ritroveranno il ritmo di Oberhof. A Muonio in classico Barp è stato decimo, Martino Carollo tredicesimo e Graz diciottesimo. Carollo ha poi chiuso settimo in tecnica libera, un risultato che lo rende interessante anche per la 20 km di domenica.

Completano la squadra Simone Daprà, ventesimo in classico a Muonio, Simone Mocellini, che ha nella sprint di sabato la sua occasione migliore, e Gabriele Matli, alla prima convocazione in Coppa del Mondo. Davide Ghio, presente al raduno di Muonio, è fuori dall’elenco federale per Ruka. OA Sport seguirà la gara in diretta testuale dal primo via all’arrivo dell’ultimo concorrente.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della 10 km maschile a tecnica classica con partenza a intervalli, la gara che a Ruka, in Finlandia, apre la Coppa del Mondo 2026/27 di sci di fondo: minuto dopo minuto, per non perdere davvero nulla. Si comincia a partire dalle ore 13.00. Buon divertimento!