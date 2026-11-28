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I PETTORALI DI PARTENZA

LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI KILLINGTON ALLE 15.30 E 18.30

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del superG maschile in programma a Copper Mountain (Stati Uniti), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026-2027: si tratta della prima gara stagionale per le discipline veloci, che scatterà alle ore 19.45 italiane.

In casa Italia sono stati convocati ben otto azzurri per la gara odierna: si tratta di Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Guglielmo Bosca, Benjamin Alliod, Nicolò Molteni e Max Perathoner. Franzoni sarà l’unico in gara anche domani in gigante. Trattandosi della prima gara stagionale in superG, ovviamente verrà stilata quest’oggi la prima graduatoria di specialità.

In classifica generale di Coppa del Mondo, dopo le prime gare, comanda il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, a quota 200, davanti allo svizzero Loic Meillard, alla piazza d’onore con 151. Alle loro spalle, sul gradino più basso del podio provvisorio, si trova il norvegese Timon Haugan, terzo a quota 113, mentre il miglior italiano è Alex Vinatzer, ottavo a quota 81.

Il superG maschile in programma a Copper Mountain (Stati Uniti), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026-2027, prenderà il via alle ore 19.45 italiane: OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 19.15, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!