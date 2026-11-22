Coppa del Mondo
LIVE Sci alpino, Slalom maschile Gurgl 2026 in DIRETTA: Vinatzer cerca conferme, tutti contro Braathen
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Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale dello slalom maschile in programma a Gurgl (Austria), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026-2027: al cancelletto di partenza della prima manche, a partire dalle ore 10.30, ci saranno 68 atleti da 21 Paesi. Seconda manche alle ore 13.30.
In casa Italia saranno sette gli azzurri al via della gara odierna sui 68 partenti della prima run: Alex Vinatzer scatterà con il pettorale numero 14, Tommaso Saccardi con il 39, Edoardo Saracco con il 42, Matteo Canins con il 49, Tobias Kastlunger con il 51, Corrado Barbera con il 59 e Matteo Bendotti con il 68.
In classifica generale di Coppa del Mondo, dopo le prime due gare, comanda il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, a punteggio pieno a quota 200, davanti allo svizzero Loic Meillard, alla piazza d’onore con 140. Alle loro spalle, sul gradino più basso del podio provvisorio, si trova Alex Vinatzer, terzo a quota 81.
Nella graduatoria di specialità, dopo lo slalom di Levi, guida sempre il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, vincitore in Finlandia, con 100 punti, seguito dal transalpino Clement Noel, secondo a quota 80, e dallo svizzero Loic Meillard, terzo con 60. Quinto posto per l’azzurro Alex Vinatzer con 45 punti.
Lo slalom maschile in programma a Gurgl (Austria), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026-2027, prenderà il via alle ore 10.30 con la prima manche (seconda run dalle ore 13.30): OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 10.10, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!