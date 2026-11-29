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I PETTORALI DI PARTENZA

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom speciale femminile di Killington, seconda e ultima gara della quarta tappa della Coppa del Mondo 2026/27 di sci alpino. Dopo il gigante di sabato, sulla pista Superstar si torna tra i pali stretti. Domenica 29 novembre la prima manche scatterà alle 16.30 italiane, la seconda alle 19.30. È il terzo slalom della stagione e il primo per Mikaela Shiffrin, che ritrova la specialità in cui ha conquistato l’oro olimpico a Milano Cortina.

Shiffrin torna su una pista dove ha vinto sei degli otto slalom disputati, l’ultimo nel 2023. Dopo aver saltato Levi e Gurgl per scelta di programma, l’americana parte da zero nella graduatoria di specialità. Lo scorso inverno aveva vinto nove gare su dieci, conquistando la coppa con 980 punti contro i 538 di Camille Rast e i 498 di Wendy Holdener. Il distacco accumulato in questo avvio di stagione rende il confronto interessante anche in prospettiva. La favorita per la gara di Killington è la stessa di un anno fa, mentre il pettorale rosso è già sulle spalle di un’altra atleta.

Lara Colturi guida la classifica con 180 punti, frutto del secondo posto a Levi e del primo successo in carriera a Gurgl, storico anche per l’Albania. La precede nella lista delle rivali più pericolose soltanto chi ha già saputo batterla quest’inverno, Emma Aicher, vincitrice in Finlandia e seconda nella graduatoria con 132 punti. La tedesca era sesta nella classifica finale 2025/26, Colturi settima. Alle loro spalle ci sono le svedesi Anna Swenn-Larsson (105) e Sara Hector (100), rispettivamente terza e seconda a Gurgl. Completa le prime cinque Zrinka Ljutić con 86 punti, dopo il quarto posto di Levi e il settimo in Austria.

Camille Rast ha raccolto 69 punti nelle prime due gare, ma sulla Superstar ha firmato il suo primo successo in Coppa del Mondo nel dicembre 2024, nell’ultimo slalom disputato nel Vermont. Allora precedette di 57 centesimi Holdener e Swenn-Larsson, seconde a pari merito. Rast è stata anche l’unica a battere Shiffrin in uno slalom di Coppa lo scorso inverno, a Kranjska Gora. Per la Svizzera il precedente di Killington è un buon motivo per puntare al podio, soprattutto se le due manche premieranno la regolarità su un fondo che nel gigante ha già messo alla prova diverse atlete.

L’Italia riparte da Lara Della Mea, 14ª nella scorsa coppa di slalom e 13ª in quella attuale con 40 punti. A Gurgl era terza a metà gara e ha chiuso nona. Il miglioramento da cercare è soprattutto nella seconda manche, dopo aver già mostrato di poter stare con le migliori nella prima. Beatrice Sola è stata la migliore azzurra a Levi con il 19° posto e sulla stessa pista ha poi vinto in Coppa Europa. In Finlandia è andata a punti anche Martina Peterlini, 24ª. Emilia Mondinelli e Giulia Valleriani hanno invece superato il taglio a Gurgl, chiudendo la prima manche rispettivamente al 16° e al 23° posto prima di uscire nella seconda. Completano il gruppo convocato Marta Rossetti, Alice Pazzaglia, Anna Trocker e Giorgia Collomb.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dello slalom speciale femminile di Killington, seconda e ultima gara della quarta tappa della Coppa del Mondo 2026/27 di sci alpino. La partenza della prima manche è fissata alle 16.30, mentre la seconda scatterà a partire dalle 19.30, buon divertimento!